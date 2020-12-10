Китайский онлайн-брокер Webull увеличил базу пользователей в 10 раз

Webull была основана в 2016 г. Ван Аньцюанем, который до этого успел поработать в финансовых подразделениях китайских гигантов Alibaba и Xiaomi. Однако деятельность компании нацелена на США: там Webull хранит данные пользователей и управляет офисом по соседству с небоскребом Дональда Трампа на Уолл-стрит. Деятельность онлайн-брокера регулируется теми же органами, которым подчиняются все американские брокеры. Генеральный директор Webull Энтони Денье – американец. По словам Денье, компания добровольно обратилась за проверкой в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который в условиях напряженных отношений между США и Китаем уже запретил экспансию некоторых китайских компаний в США для обеспечения национальной безопасности. По информации Bloomberg, CFIUS собрал информацию о Webull, но проверку решил не проводить.