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Китайский онлайн-брокер Webull увеличил базу пользователей в 10 раз

Переманивая их у американского конкурента Robinhood
Екатерина Максимушкина
Китайский онлайн-брокер Webull за 2020 г. десятикратно увеличил базу пользователей одноименного приложения для торговли акциями на бирже /Евгений Разумный / Ведомости

Китайский онлайн-брокер Webull за 2020 г. десятикратно увеличил базу пользователей одноименного приложения для торговли акциями на бирже без комиссии, сообщает агентство Bloomberg. Количество трейдеров на платформе перевалило за 2 млн. Webull все еще значительно отстает от своего главного конкурента – американской компании Robinhood, но последняя уже медленно наращивает базу: с 10 млн пользователей в начале 2020 г. до 13 млн в июне (более свежие данные о числе трейдеров в своем приложении Robinhood пока не раскрывала). Лидером в секторе онлайн-брокеров является американский сервис Charles Schwab с 29 млн аккаунтов на октябрь 2020 г.

Webull была основана в 2016 г. Ван Аньцюанем, который до этого успел поработать в финансовых подразделениях китайских гигантов Alibaba и Xiaomi. Однако деятельность компании нацелена на США: там Webull хранит данные пользователей и управляет офисом по соседству с небоскребом Дональда Трампа на Уолл-стрит. Деятельность онлайн-брокера регулируется теми же органами, которым подчиняются все американские брокеры. Генеральный директор Webull Энтони Денье – американец. По словам Денье, компания добровольно обратилась за проверкой в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который в условиях напряженных отношений между США и Китаем уже запретил экспансию некоторых китайских компаний в США для обеспечения национальной безопасности. По информации Bloomberg, CFIUS собрал информацию о Webull, но проверку решил не проводить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных