Commerzbank объявил о реструктуризации

Commerzbank объявил о реструктуризацииНовое руководство надеется поправить финансовое положение к 2024 году
28 января Commerzbank раскрыл предварительную информацию о программе масштабной реструктуризации бизнеса. Программа обойдется Commerzbank в 1,8 млрд евро и еще должна быть одобрена 3 февраля наблюдательным советом банка, а затем советом директоров.
Реструктуризация предусматривает увольнение трети сотрудников (10 000 человек) и закрытие почти половины всех отделений банка в Германии (340 отделений) к 2024 г. По мнению генерального директора Commerzbank Манфреда Кнофа, это позволит банку в указанный период сократить расходы на 1,4 млрд евро, что оказалось выше ожиданий аналитиков швейцарского банка UBS. Прибыль тоже должна вырасти, но ее прогноз пока не опубликован.
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