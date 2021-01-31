Commerzbank объявил о реструктуризации

Реструктуризация предусматривает увольнение трети сотрудников (10 000 человек) и закрытие почти половины всех отделений банка в Германии (340 отделений) к 2024 г. По мнению генерального директора Commerzbank Манфреда Кнофа, это позволит банку в указанный период сократить расходы на 1,4 млрд евро, что оказалось выше ожиданий аналитиков швейцарского банка UBS. Прибыль тоже должна вырасти, но ее прогноз пока не опубликован.