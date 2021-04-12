В России появился банк, стать клиентом которого можно только по приглашению

Бывшие топ-менедже­ры Модульбанка объявили о запуске нового банка для бизнеса. Стать его клиентом можно только по ­приглашению. Основатели нового банка, получившего название «Бланк», утверждают, что прошлый опыт позволил им оценить недостатки и ограничения существующих банков. «Мы собрали команду и запустили проект на лицензии банка «Веста», получив в распоряжение нашего финтехстартапа капитал в 1,226 млрд руб.», – рассказывает финансовый директор «Бланка» Алексей Васильев.