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В России появился банк, стать клиентом которого можно только по приглашению

После регистрации пользователь получает право пригласить пятерых друзей
Елена Ведерина
Основной акцент стартап делает на мобильное приложение: полный функционал банка реализован в телефоне /Евгений Разумный / Ведомости

Бывшие топ-менедже­ры Модульбанка объявили о запуске нового банка для бизнеса. Стать его клиентом можно только по ­приглашению. Основатели нового банка, получившего название «Бланк», утверждают, что прошлый опыт позволил им оценить недостатки и ограничения существующих банков. «Мы собрали команду и запустили проект на лицензии банка «Веста», получив в распоряжение нашего финтехстартапа капитал в 1,226 млрд руб.», – рассказывает финансовый директор «Бланка» Алексей Васильев.

Воспользоваться услугами банка можно, скачав приложение, доступное в App Store и Google Play, но пока приложение работает в режиме бета-теста. Скачавшие приложение потенциальные клиенты должны узнать у предпринимателей, уже ставших клиентами «Бланка», код, необходимый для подачи заявки на обслуживание в новом банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных