В России появился банк, стать клиентом которого можно только по приглашению

В России появился банк, стать клиентом которого можно только по приглашениюПосле регистрации пользователь получает право пригласить пятерых друзей
Бывшие топ-менеджеры Модульбанка объявили о запуске нового банка для бизнеса. Стать его клиентом можно только по приглашению. Основатели нового банка, получившего название «Бланк», утверждают, что прошлый опыт позволил им оценить недостатки и ограничения существующих банков. «Мы собрали команду и запустили проект на лицензии банка «Веста», получив в распоряжение нашего финтехстартапа капитал в 1,226 млрд руб.», – рассказывает финансовый директор «Бланка» Алексей Васильев.
Воспользоваться услугами банка можно, скачав приложение, доступное в App Store и Google Play, но пока приложение работает в режиме бета-теста. Скачавшие приложение потенциальные клиенты должны узнать у предпринимателей, уже ставших клиентами «Бланка», код, необходимый для подачи заявки на обслуживание в новом банке.