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Приверженцев бумажных справок накажут штрафом

Совфед обсуждает введение ответственности за отказ принимать электронные справки
Татьяна Исакова
В Совете Федерации рассматривают возможность применения штрафов к юридическим лицам, требующим бумажные справки в тех случаях, когда их дубликаты уже представлены в электронном виде /Денис Абрамов / Ведомости

Возможность введения административной ответственности за приверженность бумажным документам обсуждали на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 15 апреля. По итогам заседания профильным комитетам Совфеда рекомендовали рассмотреть вопрос об установлении ответственности для юридических лиц за отказ в приеме электронного документа от граждан и за требование о предоставлении документа на бумажном носителе.

Речь идет, например, о справке об отсутствии судимости для работодателя или справки 2-НДФЛ для кредитной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных