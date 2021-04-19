Приверженцев бумажных справок накажут штрафом

Возможность введения административной ответственности за приверженность бумажным документам обсуждали на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 15 апреля. По итогам заседания профильным комитетам Совфеда рекомендовали рассмотреть вопрос об установлении ответственности для юридических лиц за отказ в приеме электронного документа от граждан и за требование о предоставлении документа на бумажном носителе.