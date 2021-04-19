Приверженцев бумажных справок накажут штрафом

Приверженцев бумажных справок накажут штрафомСовфед обсуждает введение ответственности за отказ принимать электронные справки
Возможность введения административной ответственности за приверженность бумажным документам обсуждали на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 15 апреля. По итогам заседания профильным комитетам Совфеда рекомендовали рассмотреть вопрос об установлении ответственности для юридических лиц за отказ в приеме электронного документа от граждан и за требование о предоставлении документа на бумажном носителе.
Речь идет, например, о справке об отсутствии судимости для работодателя или справки 2-НДФЛ для кредитной организации.
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