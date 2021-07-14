ЦБ предупредил об атаках на банки через участников их экосистемы

ЦБ предупредил об атаках на банки через участников их экосистемыЗлоумышленники просто находят слабое звено
Хакеры атакуют банки через небольшие компании из экосистемы – эксперты фиксируют рост попыток взлома, нередко успешных
Банк России сообщил о рисках «заражения» банков через участников их экосистем – в основном небольшие организации. Об этом представитель ЦБ заявил «Ведомостям». Такие компании зачастую имеют доступ к информационным ресурсам головных организаций, их базам данных.
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