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Банки расширяют свои отделения

Правда, новые офисы открываются в новом формате – почти без сотрудников и касс
Вадим Арапов
Банки расширяют свои сети за счет новых форматов офисов /Евгений Разумный / Ведомости

В последние годы на фоне развития дистанционных каналов российские банки закрывали свои отделения, но тренд изменился: банки вновь расширяют свои сети – правда, за счет новых форматов офисов. Об этом «Ведомостям» рассказали в нескольких крупных кредитных организациях.

К 2023 г. Сбербанк планирует расширить сеть за счет более легкого формата присутствия с минимальным количеством сотрудников – в приоритете будет возможность пользоваться услугами через онлайн-банк, но в офисе. Планы по количеству офисов нового формата представитель госбанка не назвал, сейчас у Сбербанка более 14 000 отделений.

ВТБ откроет 116 отделений в новом формате к концу этого года, а к концу следующего – еще 262, заявил представитель госбанка, в ближайшие три года до 70% сети (сейчас у банка 1350 отделений) будет переведено в новый формат. Отличие от старых офисов – в безбарьерной среде (без касс), предварительной записи по времени и идентификации с помощью смартфона. Клиент будет самостоятельно осуществлять 80% операций в онлайн-банке, а менеджер – выполнять роль консультанта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных