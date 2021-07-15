Банки расширяют свои отделения

ВТБ откроет 116 отделений в новом формате к концу этого года, а к концу следующего – еще 262, заявил представитель госбанка, в ближайшие три года до 70% сети (сейчас у банка 1350 отделений) будет переведено в новый формат. Отличие от старых офисов – в безбарьерной среде (без касс), предварительной записи по времени и идентификации с помощью смартфона. Клиент будет самостоятельно осуществлять 80% операций в онлайн-банке, а менеджер – выполнять роль консультанта.