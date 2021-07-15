Банки расширяют свои отделения

Банки расширяют свои отделенияПравда, новые офисы открываются в новом формате – почти без сотрудников и касс
В последние годы на фоне развития дистанционных каналов российские банки закрывали свои отделения, но тренд изменился: банки вновь расширяют свои сети – правда, за счет новых форматов офисов. Об этом «Ведомостям» рассказали в нескольких крупных кредитных организациях.
К 2023 г. Сбербанк планирует расширить сеть за счет более легкого формата присутствия с минимальным количеством сотрудников – в приоритете будет возможность пользоваться услугами через онлайн-банк, но в офисе. Планы по количеству офисов нового формата представитель госбанка не назвал, сейчас у Сбербанка более 14 000 отделений.
ВТБ откроет 116 отделений в новом формате к концу этого года, а к концу следующего – еще 262, заявил представитель госбанка, в ближайшие три года до 70% сети (сейчас у банка 1350 отделений) будет переведено в новый формат. Отличие от старых офисов – в безбарьерной среде (без касс), предварительной записи по времени и идентификации с помощью смартфона. Клиент будет самостоятельно осуществлять 80% операций в онлайн-банке, а менеджер – выполнять роль консультанта.