ФАС признала «Росгосстрах» и компанию Гинера виновными в заключении неконкурентного договора

Речь идет об агентском договоре, который заключался еще в 2011 г. при прошлом руководстве «Росгосстраха» и страховщиком жизни «РГС жизнь» (сейчас «Капитал лайф страхование жизни»), отметил представитель «Росгосстраха». По соглашению «Росгосстрах» должен был до 2024 г. продавать полисы «РГС жизни», но компания после перехода к государству сочла условия нерыночными и перестала их выполнять.