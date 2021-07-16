ФАС признала «Росгосстрах» и компанию Гинера виновными в заключении неконкурентного договора

ФАС признала «Росгосстрах» и компанию Гинера виновными в заключении неконкурентного договораРечь о соглашении, по которому «Росгосстрах» должен до 2024 года продавать полисы своего бывшего страховщика жизни
Споры между «Росгосстрахом» и его давно уже бывшими компаниями никак не утихнут: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Росгосстрах» и «Капитал лайф страхование жизни» виновными в заключении антиконкурентного соглашения, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства, не уточнив деталей.
Речь идет об агентском договоре, который заключался еще в 2011 г. при прошлом руководстве «Росгосстраха» и страховщиком жизни «РГС жизнь» (сейчас «Капитал лайф страхование жизни»), отметил представитель «Росгосстраха». По соглашению «Росгосстрах» должен был до 2024 г. продавать полисы «РГС жизни», но компания после перехода к государству сочла условия нерыночными и перестала их выполнять.
«Росгосстрахом» сейчас фактически владеет Банк России через «ФК Открытие», а «Капитал лайф страхование жизни» принадлежит президенту московского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. ФАС возбудила дело в октябре прошлого года после обращения в службу «Росгосстраха». Решение вынесено 14 июля, в базе оно будет опубликовано «в ближайшее время», уточнил представитель ведомства.