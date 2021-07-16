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ФАС признала «Росгосстрах» и компанию Гинера виновными в заключении неконкурентного договора

Речь о соглашении, по которому «Росгосстрах» должен до 2024 года продавать полисы своего бывшего страховщика жизни
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Споры между «Росгосстрахом» и его давно уже бывшими компаниями никак не утихнут: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Росгосстрах» и «Капитал лайф страхование жизни» виновными в заключении антиконкурентного соглашения, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства, не уточнив деталей.

Речь идет об агентском договоре, который заключался еще в 2011 г. при прошлом руководстве «Росгосстраха» и страховщиком жизни «РГС жизнь» (сейчас «Капитал лайф страхование жизни»), отметил представитель «Росгосстраха». По соглашению «Росгосстрах» должен был до 2024 г. продавать полисы «РГС жизни», но компания после перехода к государству сочла условия нерыночными и перестала их выполнять.

«Росгосстрахом» сейчас фактически владеет Банк России через «ФК Открытие», а «Капитал лайф страхование жизни» принадлежит президенту московского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. ФАС возбудила дело в октябре прошлого года после обращения в службу «Росгосстраха». Решение вынесено 14 июля, в базе оно будет опубликовано «в ближайшее время», уточнил представитель ведомства. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных