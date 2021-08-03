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Черные брокеры нашли новый способ нажиться на гражданах

Они не оформляют заявку на кредит без согласия на подписку за консультацию
Вадим Арапов
Черные брокеры для получения кредита могут прибегнуть к незаконным методам /Евгений Разумный / Ведомости

Черные брокеры, которые предлагают гражданам помощь в получении кредита, теперь не просто разово берут комиссию за помощь в получении займа, а оформляют целую подписку. Об этом «Ведомостям» рассказали в микрофинансовых организациях (МФО).

Сейчас гражданин, который хочет получить заем в МФО или банке, может прибегнуть к помощи так называемого кредитного брокера – посредника: заполнить на его сайте заявку и получить доступ к витрине с предложениями кредитных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных