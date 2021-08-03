Черные брокеры нашли новый способ нажиться на гражданах

Черные брокеры нашли новый способ нажиться на гражданахОни не оформляют заявку на кредит без согласия на подписку за консультацию
Черные брокеры, которые предлагают гражданам помощь в получении кредита, теперь не просто разово берут комиссию за помощь в получении займа, а оформляют целую подписку. Об этом «Ведомостям» рассказали в микрофинансовых организациях (МФО).
Сейчас гражданин, который хочет получить заем в МФО или банке, может прибегнуть к помощи так называемого кредитного брокера – посредника: заполнить на его сайте заявку и получить доступ к витрине с предложениями кредитных организаций.
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