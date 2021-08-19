Райффайзенбанк вводит комиссию за обслуживание счетов в евро

Спрос на фондирование в евро у банков крайне низкий – это связано с тем, что спрос на кредиты в евро близок к нулю, считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. Ставки по вкладам в евро у банков уже давно вблизи нуля, в то время как в долларах в разное время доходность может доходить до 1-2% годовых, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Сейчас практически ни один крупный банк не открывает вклад в евро: такая возможность есть у относительно небольших банков. Так, вклады в евро можно открыть в 15 банках, следует из информации на сайте sravni.ru, среди которых «Тинькофф банк», Экспобанк, Новикомбанк. У Райффайзенбанка открыть вклад в евро могут только зарплатные клиенты – ставка по нему составляет 0,01%.