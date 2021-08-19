Райффайзенбанк вводит комиссию за обслуживание счетов в евро

Райффайзенбанк вводит комиссию за обслуживание счетов в евроБанкам невыгодно держать деньги в евро из-за отрицательных ставок ЕЦБ
Российская «дочка» австрийского Райффайзенбанка вводит с 1 сентября комиссию за обслуживание счетов в евро, следует из информации на сайте банка. На вклады комиссия не распространяется.
Размер ежемесячной комиссии составит 0,1% от суммы превышения. Если у клиента премиальный тариф, то комиссия вводится на «лишнюю» сумму сверх 30 000 евро. На все остальные счета комиссия начисляется сверх 5000 евро. Например, если у клиента пакет услуг «Золотой» и остаток по счетам в евро на конец месяца составил 22 000 евро, то на сумму превышения над 5000 евро (17 000) банк начислит комиссию 0,1%, или 17 евро. Но в любом случае ее размер не будет менее 10 евро или более 100.
Комиссия взиматься не будет и в том случае, если остаток на всех рублевых счетах на последний день месяца выше, чем в евро. Для этого придется сконвертировать сумму остатков по счетам в евро на последний календарный день месяца в рубли по курсу ЦБ на первый день этого месяца. К примеру, сумма остатков по счетам в евро – 10 000, в рублях – 1 000 000, курс ЦБ – 87. 10 000 евро это 870 000 руб. Таким образом, в этом случае комиссия за обслуживание счетов в евро не спишется.
Вводимые изменения Райффайзенбанк объясняет отрицательными ставками Европейского центробанка (ЕЦБ). ЕЦБ держит отрицательные ставки по своим депозитам уже шесть лет, с сентября 2019 г. ставка держится на уровне минус 0,5%. Иностранные банки следом за ЕЦБ могут устанавливать для своих вкладчиков отрицательные ставки, но в России так делать нельзя – закон этого не позволяет. В итоге, писал ЦБ в 2019 г., из-за законодательных ограничений, «не соответствующих текущим рыночным реалиям», банки вынуждены предлагать клиентам условия лучшие, чем сами имеют при размещении евро. Размещение нашими банками евро на корреспондентских счетах в европейских банках обходится в среднем в минус 0,6% годовых, а еще нужно заплатить взносы в фонд обязательных резервов и фонд страхования вкладов, если речь идет о средствах физических лиц, рассказывали «Ведомостям» банкиры. Поэтому банки вводят комиссии за обслуживание счетов в евро, чтобы компенсировать разницу в ставках, объяснял ЦБ.
Год назад несколько крупных банков – Газпромбанк, Альфа-банк и «Санкт-Петербург» – ввели комиссии за обслуживание счетов в евро. В Альфа-банке, например, клиент платит комиссию 0,1% (но не менее 10 и не более 100 евро), если остатки превышают 50 000 евро у премиальных клиентов и 5000 у остальных. Комиссия не начисляется, если сумма остатков на рублевых счетах более чем в 10 раз больше суммы остатков в евро. Банк «Авангард» еще с 2019 г. ежемесячно списывает 1900 руб. с владельцев счетов свыше 10 001 евро и 0,1% от остатка с тех, у кого на счетах более 100 000 евро. В Ситибанке для счетов свыше 100 000 евро действует комиссия 0,4% годовых.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие российские банки.
По расчетам исследовательской компании Frank RG на основе данных оборотных ведомостей банков, на 1 июля 2021 г. население держало на валютных счетах (учитываются как счета в евро, так и в долларах) сумму, эквивалентную 2,6 трлн руб., что составляет 20,6% от суммы всех средств физлиц на текущих счетах в российских банках. С начала года эта доля выросла незначительно – на 1 п. п. (с 19,6 до 2,6%). Сумма средств на валютных счетах при этом выросла с 2,3 трлн до 2,6 трлн руб., или на 12%. Этот реальный рост средств, не связанный с валютной переоценкой, – с 1 января этого года курс доллара практически не изменился. Стоимость евро с начала года снизилась на 5% до 86,1 руб., по данным ЦБ на 19 августа.
Спрос на фондирование в евро у банков крайне низкий – это связано с тем, что спрос на кредиты в евро близок к нулю, считает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. Ставки по вкладам в евро у банков уже давно вблизи нуля, в то время как в долларах в разное время доходность может доходить до 1-2% годовых, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Сейчас практически ни один крупный банк не открывает вклад в евро: такая возможность есть у относительно небольших банков. Так, вклады в евро можно открыть в 15 банках, следует из информации на сайте sravni.ru, среди которых «Тинькофф банк», Экспобанк, Новикомбанк. У Райффайзенбанка открыть вклад в евро могут только зарплатные клиенты – ставка по нему составляет 0,01%.
На фоне сохраняющихся отрицательных ставок в Еврозоне по депозитам в евро размещение средств в краткосрочные высоколиквидные активы становится невыгодным, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Игорь Алексеев. В России также к причинам можно отнести ограниченные возможности по размещению краткосрочных валютных средств в ликвидные и доходные активы из-за низкого спроса на валютное фондирование со стороны российских компаний, говорит он. Вполне вероятно, считает Алексеев, внедрение аналогичных подходов и в других банках при отсутствии возможностей по их доходному размещению в валютные активы.