Эксперимент по обмену данными для цифровой ипотеки стартует с декабря

Что такое закладная

Закладная для банка по ипотеке – это ценная бумага, в которой подтверждено право владельца бумаги на имущество, обремененное ипотекой. Закладная подтверждает право банка обратить свои требования на залог, т. е. жилье, в случае нарушения условий ипотечного договора со стороны заемщика. Она может быть бумажной и электронной. Закладная составляется банком и подписывается заемщиком при получении ипотеки. Документ регистрируется в Росреестре и хранится в депозитарии, сейчас практически у каждого крупного банка есть свой. После погашения ссуды залог с недвижимости снимается в органах регистрации.

Оформление закладной не является обязательным: будет она оформлена или нет, зависит от условий договора, который заключается с банком, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Но это делает для банка продажу имущества проще: долг заемщика при наличии закладной может продаваться полностью или по частям, самостоятельно или в составе более сложных инструментов (деривативов). На условия предоставления кредита это по общему правилу никак не влияет.