Эксперимент по обмену данными для цифровой ипотеки стартует с декабря

Эксперимент по обмену данными для цифровой ипотеки стартует с декабряВзаимодействие будет происходить через блокчейн-платформу «Мастерчейн»
Правительство хочет проверить, насколько успешным может оказаться обмен данными при оформлении ипотеки с помощью российской технологии распределенного реестра «Мастерчейн». Постановление о старте такого эксперимента 3 сентября подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Он должен начаться не позднее 1 декабря и завершиться к октябрю 2022 г.
Реализовывать эксперимент будут Банк России совместно с Росреестром, Минцифры и Дом.РФ. Цель эксперимента – ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, что должно сделать цифровую ипотеку доступнее для заемщиков.
Среди задач эксперимента – помимо апробации технологии и анализа рисков – формирование условий для появления государственной информационной системы «Госчейн» на основе компонентов «Мастерчейна». Одним из необходимых элементов процесса перевода ипотечных сделок в цифровой формат является электронная закладная. Эксперимент предполагает, что обмен данными между банком, Росреестром и депозитариями при оформлении закладной будет происходить на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн».
Она разрабатывалась основанной ЦБ и крупнейшими банками Ассоциацией Финтех (АФТ) путем модификации блокчейн-протокола платформы Ethereum. В конце 2019 г. российская технология прошла сертификацию от ФСБ на соответствие требованиям криптографической защиты информации. Сертификат ФСБ, к примеру, подтверждает безопасность использования электронной подписи (без нее нельзя оформить электронную закладную) в промышленной эксплуатации для заключения юридически значимых сделок. Оператором платформы в рамках эксперимента станет ООО «Системы распределенного реестра», соучредителями которого являются ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, НСПК, Московская биржа и АФТ.
Тестовые сделки с оформлением закладных через «Мастерчейн» Россреестр, Дом.РФ и АФТ провели еще весной, но там использовались обезличенные данные, а сделки не имели юридической силы. С декабря начнется оформление «боевых» сделок с реальными данными граждан, говорит заместитель управляющего директора Дом.РФ Олег Комлик. По его словам, обмен данными между участниками ипотечных сделок на базе технологии блокчейн позволит сократить сроки оформления закладных с нескольких дней до нескольких часов или даже минут.
При работе с бумажными закладными процесс регистрации может занимать больше недели, в силу того что их обработка требует значительных издержек на перевозку, хранение, исправление ошибок в случае их возникновения, сообщила «Ведомостям» гендиректор «Систем распределенного реестра» Татьяна Жаркова. Неудобно это и для клиента, который должен самостоятельно передать на регистрацию пакет документов через МФЦ.
Платформа «Мастерчейн» позволяет объединить участников в одной сети, полностью автоматизировать процессы и сократить выпуск закладной до одного дня, отмечает Жаркова. Тем более что система, продолжает она, уже прошла апробацию перед проведением эксперимента, который начнется 1 декабря.
В рамках эксперимента обмен информацией с использованием блокчейна осуществляется между Росреестром и депозитариями. В ходе эксперимента к платформе могут подключиться российские депозитарии, заинтересованные в работе с электронными закладными, говорит Жаркова.
Что такое закладная
Закладная для банка по ипотеке – это ценная бумага, в которой подтверждено право владельца бумаги на имущество, обремененное ипотекой. Закладная подтверждает право банка обратить свои требования на залог, т. е. жилье, в случае нарушения условий ипотечного договора со стороны заемщика. Она может быть бумажной и электронной. Закладная составляется банком и подписывается заемщиком при получении ипотеки. Документ регистрируется в Росреестре и хранится в депозитарии, сейчас практически у каждого крупного банка есть свой. После погашения ссуды залог с недвижимости снимается в органах регистрации.
Оформление закладной не является обязательным: будет она оформлена или нет, зависит от условий договора, который заключается с банком, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Но это делает для банка продажу имущества проще: долг заемщика при наличии закладной может продаваться полностью или по частям, самостоятельно или в составе более сложных инструментов (деривативов). На условия предоставления кредита это по общему правилу никак не влияет.
Сейчас банки и депозитарии могут обмениваться электронными закладными на Мастерчейн между собой, а депозитарии – хранить и учитывать закладные. Взаимодействие с Росреестром, который регистрирует закладную, проходило отдельно. Он сможет заниматься этим на Мастерчейн с момента начала эксперимента, следует из постановления правительства.
Возможность оформлять электронные закладные законодательно появилась еще в июле 2018 г., а через Мастерчейн – с 2019 г. Заниматься электронными закладными в промышленных машстабах банки начали относительно недавно. С 2020 г. промышленную эксплуатацию системы учета электронных закладных в системах банка и на базе Мастерчейн осуществляет Сбербанк – 95% всех электронных закладных в России оформлено госбанком, сообщал он в июле 2020 г. В июне 2021 г. Сбербанк также начал обслуживать в качестве депозитария первые электронные закладные – от Газпромбанка. Тогда же Газпромбанк сообщил, что переводит выпуск закладных по ипотеке на Мастерчейн. ВТБ начал выдавать электронные закладные на покупку готового жилья в августе этого года – он направляет документы в Росреестр, а потом для учета и хранения передает закладную в депозитарий ВТБ. Помимо взаимодействия через Мастерчейн участники процесса могут обмениваться данными через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Ранее руководитель Росреестра Олег Скуфинский сообщал, что доля ипотечных сделок с использованием электронных сервисов достигла в России почти 50%. До конца года ведомство планирует обеспечить этот показатель на уровне 60%. Полностью перейти на электронный формат работы рынок ипотеки должен до конца 2022 г., следует из национального проекта «Жилье и городская среда».
Как работает «мастерчейн»
«Мастерчейн» – децентрализованная сеть обмена и хранения финансовой информации. Одна из ее возможностей – электронная регистрация ипотеки в Росреестре и передача электронной закладной в депозитарий. Схема и роли участников остаются теми же, что сейчас, но депозитарии создают единое распределенное хранилище данных, а все операции внутри него осуществляются по логике смарт-контрактов. Иными словами, все данные при проведении сделки будут храниться не в централизованной базе, а у каждого участника системы.
Узлы или программное обеспечение «Мастерчейна» установлены у каждого игрока, участвующего в регистрации и хранении закладной, объясняет Жаркова, поэтому все изменения записываются в системе и должны подтверждаться всеми участниками.
Если какой-то участник внесет в базу данных изменение – оно автоматически появится и у других. Более того, в системе невозможно появление каких-то участников извне – все участники платформы будут идентифицироваться оператором. И если недобросовестный сотрудник банка намеренно внесет какие-то некорректные данные, то это в любом случае будет отображено в системе, и другие участники обмена должны будут подтвердить вносимые изменения или смогут их отклонить.