Суд повторно рассмотрит иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Судья первой инстанции согласился с позицией ответчиков (ими были акционеры банка – «Компания «Русский стандарт» и «Русский стандарт — Инвест») о том, что Citibank не является стороной по договору ценных бумаг, а только держателем залога, поэтому он не может быть признан кредитором. Право взыскать залог имеет только кредитор должника по обязательству, но Citibank не представил доказательств того, что он им является, говорится в определении суда. Более того, Citibank не доказал, что облигации были переданы ему в доверительную собственность, говорилось в документе. Напротив, бумаги в траст не передавались, так как предметом траста являются не евробонды, а права требования к Russian Standard и обеспечению.