Суд повторно рассмотрит иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»Бумаги банка заложены по дефолтным облигациям структуры Рустама Тарико
Арбитражный суд Московского округа отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которые отказали лондонскому Citibank во взыскании 49% акций банка «Русский стандарт» у структур Рустама Тарико, и отправил иск на новое рассмотрение, говорится в картотеке арбитражных дел.
В 2020 г. залогодержатель акций и одновременно трастовый управляющий — лондонский Citibank — обратился в российский суд с требованием взыскать 49% акций банка, а потом продать их с публичных торгов. Соглашение о залоге заключалось по российскому праву, тогда как трастовое соглашение, по которому Citibank стал управляющим залогом, – по английскому.
Судья первой инстанции согласился с позицией ответчиков (ими были акционеры банка – «Компания «Русский стандарт» и «Русский стандарт — Инвест») о том, что Citibank не является стороной по договору ценных бумаг, а только держателем залога, поэтому он не может быть признан кредитором. Право взыскать залог имеет только кредитор должника по обязательству, но Citibank не представил доказательств того, что он им является, говорится в определении суда. Более того, Citibank не доказал, что облигации были переданы ему в доверительную собственность, говорилось в документе. Напротив, бумаги в траст не передавались, так как предметом траста являются не евробонды, а права требования к Russian Standard и обеспечению.
За неделю до судебного заседания А1 – инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров – выкупила у иностранных держателей бондов их доли и стала крупнейшим (более 30%) владельцем бондов, писали «Ведомости».
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Облигации были выпущены в 2015 г. сроком на семь лет для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн. Номинальный объем бумаг снизился до $451 млн, но инвесторы тогда получили 18% от номинала и акции банка в залоге. Первый дефолт компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Сейчас весь размер долга Russian Standard по дефолтным бумагам с учетом накопившихся процентов превышает $850 млн, говорил представитель А1.
Суд кассационной инстанции посчитал, что нижестоящие суды допустили нарушения норм права, и направил дело на новое рассмотрение, говорит представитель А1. «Ведомости» направили запрос в Russian Standard.
Кредиторы Тарико начали действовать более радикально после того, как одна из групп, включая фонд бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха Pala Assets, обратилась за помощью в А1. Дело сразу дошло до суда: Pala потребовала с Тарико, его компаний и совета директоров банка порядка 3,6 млрд руб. Претензии фонда были связаны с тем, что из-за ряда сделок между банком и компаниями группы Roust Тарико снизилась стоимость заложенных акций банка, что принесло фонду убытки. Но Арбитражный суд Москвы отклонил требования фонда, дело дошло до Верховного суда, но он отказался рассматривать иск.