После внедрения цифрового рубля из банков может утечь 9 трлн рублей

После внедрения цифрового рубля из банков может утечь 9 трлн рублейБез поддержки ЦБ ставки в экономике вырастут, считают в ЦМАКП
Из-за внедрения цифрового рубля российские банки столкнутся с оттоком ликвидности: до конца 2024 г. в новую форму денег из банков может перетечь 9 трлн руб. Такой прогноз дают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 5 трлн руб. может утечь со счетов граждан, еще 4 трлн руб. – компаний. Оценку в 9 трлн руб. авторы доклада называют верхней границей возможного оттока — при условии быстрого внедрения и снятия ограничений на максимальный размер перевода средств в цифровые рубли.
У Сбербанка оценочная сумма перетока в цифровые рубли из банковской системы на горизонте трех лет была оптимистичнее – 2–4 трлн руб., говорил в декабре 2020 г. зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Кто будет выпускать цифровые рубли
Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. ЦБ для расчетов через цифровой рубль создаст специальную платформу. Люди и компании остаются клиентами банков, но они станут посредниками и будут выполнять поручения клиентов на открытие кошельков в цифровых рублях и на проведение платежей через платформу ЦБ. Через нее регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два — для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам, выполнять поручения клиентов, которые будут поступать через банки, и проводить силами банков операции на платформе.
Клиенты банков смогут получить доступ к цифровому рублю из мобильного приложения любого банка. Для расчетов офлайн будет создан второй цифровой кошелек — на мобильном устройстве.
Разработку прототипа платформы цифрового рубля ЦБ намерен завершить в декабре этого года, а с января 2022 г. начать тестирование. В первую группу пилотного проекта вошло 12 банков.
Для компенсации оттока ЦБ должен будет предоставить банкам ликвидности на 8-8,5 трлн руб., отмечают эксперты ЦМАКП, а для нейтрализации дефляционного давления из-за снижения денежной массы – снизить ключевую ставку на 0,25 п. п.
Если со стороны ЦБ не будет «компенсирующего кредитования», в банковской системе может произойти ряд серьезных изменений, считают в ЦМАКП: сжатие абсолютно ликвидных активов будет настолько масштабным, что банки не смогут продолжать дальнейшее осуществление платежно-расчетной деятельности в силу отсутствия свободных средств.
Для компенсации нехватки ликвидности банки начнут продавать наиболее быстро реализуемые активы – государственные ценные бумаги и высоколиквидные иностранные активы. Масштаб сброса госбумаг в ЦМАКП оценивается примерно в 2 трлн руб. (на 1 сентября, по данным ЦБ, банки держали ОФЗ на 6,4 трлн руб.), иностранных активов – в 500 млрд руб., или около 4% от портфеля.
Возможное сокращение портфеля госбумаг неизбежно приведет к повышению ставок ОФЗ, пишут эксперты. Экономика столкнется с ситуацией шокового повышения трансфертной кривой, которая определяет уровень ставок по большому количеству операций, – это будет означать общесистемное повышение ставок в экономике. Таким образом, в случае отсутствия контрмер со стороны ЦБ произойдет ужесточение монетарных условий функционирования российской экономики. Продажа иностранных активов создаст некоторое давление на рубль в сторону укрепления, но оно по своей силе будет несопоставимо с масштабом давления на уровень котировок госбумаг.
Нехватка ликвидности приведет к тому, что банки будут выдавать меньше кредитов. Примерное сокращение кредитного портфеля составит 4-5% (сейчас, по данным ЦБ, кредитный портфель составляет 67,4 трлн руб.). Под ударом окажутся в первую очередь кредиты предприятиям (49,3 трлн руб.), так как они в значительной мере фондируются средствами до востребования, которые и будут перетекать в цифровой рубль, считают в ЦМАКП: кредиты населению более длинные и фондируются в основном срочными депозитами граждан. Сокращение кредитов и вероятный рост ставок по привлеченным средствам приведет к тому, что прибыль банков сократится примерно на 10%.
Снижение ключевой ставки ЦБ сохранит рыночные процентные ставки на том же уровне, на котором она была до введения цифрового рубля, и компенсирует банкам рост потенциальных издержек.
Рынок ждет оттока
ЦБ, объявляя в апреле концепцию цифрового рубля, призывал банки не опасаться резкого оттока средств в цифровые рубли. Изменение в балансах банков из-за цифрового рубля может влиять на стоимость фондирования, отмечал зампред ЦБ Алексей Заботкин, но регулятор это в полной мере будет учитывать при оценке денежно-кредитных условий и прогнозе их изменений. Требуется весьма сильный спрос на цифровой рубль, чтобы в секторе появился дефицит ликвидности, говорил Заботкин.
Замедление кредитования может оказаться ощутимым, если распространение цифрового рубля не будет синхронизировано со смягчением монетарной политики и предоставлением ликвидности банкам со стороны ЦБ, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Для активизации предоставления ликвидности потребуется и смягчение требований к залоговому обеспечению по кредитам Банка России, считает он. Кроме того, ЦБ может дополнительно купировать риски очень резких перетоков в цифровой рубль, вводя лимиты на размер электронных кошельков и постепенно их ослабляя.
В теории ощутимый отток ликвидности с балансов банков при введении цифрового рубля действительно возможен, согласен аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский: тогда банки столкнутся с дефицитом фондирования и будут вынуждены компенсировать это повышением ставок по кредитам, что приведет к снижению их доступности. Скорее всего, считает он, в Банке России понимают возможные риски и сделают все для их нивелирования и поддержания устойчивости системы.
Население будет настороженно относиться к внедрению цифровой валюты, в том числе в связи недостаточным уровнем отечественного технического прогресса, который может вызывать перебои в осуществлении платежей как минимум на ранних стадиях внедрения, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Поэтому внедрение цифрового рубля – вопрос для России не скорый и потребует от правительства значительных ресурсов и времени до достижения какого-нибудь положительного эффекта. По мере развития цифровой валюты банки постепенно будут ощущать на себе отток ликвидности, говорит Перфильев, но он не будет критичным в связи с сильной растянутостью процесса внедрения и неопределенностью параметров функционирования цифрового рубля.
В ВТБ оценку оттока в 9 трлн руб. считают существенно завышенной, в том числе из-за растянутости процесса во времени говорит начальник казначейства госбанка Андрей Прудников. Основной прирост средств на цифровых кошельках граждан произойдет за счет снижения оборота наличных денег, считает банкир. При этом банки продолжат развивать собственные сервисы безналичных расчетов, в том числе и с использованием новой формы денег. Для минимизации рисков роста ставок по кредитам и замедления кредитования Банк России окажет банкам поддержку путем предоставления долгосрочного финансирования и снижения ключевой ставки, заключил Прудников.