После внедрения цифрового рубля из банков может утечь 9 трлн рублей

Кто будет выпускать цифровые рубли

Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. ЦБ для расчетов через цифровой рубль создаст специальную платформу. Люди и компании остаются клиентами банков, но они станут посредниками и будут выполнять поручения клиентов на открытие кошельков в цифровых рублях и на проведение платежей через платформу ЦБ. Через нее регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два — для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам, выполнять поручения клиентов, которые будут поступать через банки, и проводить силами банков операции на платформе.

Клиенты банков смогут получить доступ к цифровому рублю из мобильного приложения любого банка. Для расчетов офлайн будет создан второй цифровой кошелек — на мобильном устройстве.

Разработку прототипа платформы цифрового рубля ЦБ намерен завершить в декабре этого года, а с января 2022 г. начать тестирование. В первую группу пилотного проекта вошло 12 банков.