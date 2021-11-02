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Банкиры предлагают освободить кредитки от количественных ограничений ЦБ

Предложение не поддерживают ни в Госдуме, ни в Центробанке
Вадим Арапов
Лимит кредитования по кредиткам может меняться в течение срока действия договора как в большую сторону, так и меньшую / Максим Стулов / Ведомости

Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественного ограничения выдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России. Национальный совет финансового рынка (НСФР) 25 октября направил свои замечания и предложения к законопроекту, наделяющему ЦБ правом вводить ограничения, председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (копия есть у «Ведомостей»). Законопроект сейчас готовится ко второму чтению, его планируется рассмотреть и принять до 1 декабря этого года.

«Мы с уважением относимся к позиции всех участников рынка и будем их рассматривать в рабочем порядке», – сообщил «Ведомостям» Аксаков. По его словам, комитет вряд ли поддержит предложение по исключению кредитных карт из-под действия количественных ограничений, потому что это не соответствует сложившейся концепции нового регулирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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