Банкиры предлагают освободить кредитки от количественных ограничений ЦБ

Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественного ограничения выдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России. Национальный совет финансового рынка (НСФР) 25 октября направил свои замечания и предложения к законопроекту, наделяющему ЦБ правом вводить ограничения, председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (копия есть у «Ведомостей»). Законопроект сейчас готовится ко второму чтению, его планируется рассмотреть и принять до 1 декабря этого года.