Брокеры раскрыли итоги первого месяца тестирования частных инвесторов

«Тинькофф инвестиции», крупнейший брокер по количеству активных клиентов (1,5 млн, по данным Московской биржи, общее число клиентов – 7 млн), запустили тестирование досрочно – 20 сентября. За это время тесты прошло 398 000 клиентов брокера, общее число пройденных тестов (как успешно, так и не успешно) – 1,1 млн. Оно не соответствует доле проходивших тестирование, так как количество попыток для сдачи тестов не ограничено. Таким образом, один клиент «Тинькофф» делал в среднем 2,7 попытки сдачи теста. Доля успешного прохождения тестов от общего числа попыток – 45%, медианное значение сдавших с первого раза по всем типам тестов – 47,65%, говорит директор «Тинькофф инвестиций» Дмитрий Панченко.