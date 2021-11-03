Брокеры раскрыли итоги первого месяца тестирования частных инвесторов

Брокеры раскрыли итоги первого месяца тестирования частных инвесторовСамые популярные тесты на доступ к иностранным акциям оказались самыми сложными
Перед покупкой инвестпродуктов с повышенным риском частные инвесторы с 1 октября должны в приложениях брокеров сдавать специальные тесты на понимание таких продуктов. «Ведомости» опросили крупнейших игроков об итогах первого месяца тестирования.
«Тинькофф инвестиции», крупнейший брокер по количеству активных клиентов (1,5 млн, по данным Московской биржи, общее число клиентов – 7 млн), запустили тестирование досрочно – 20 сентября. За это время тесты прошло 398 000 клиентов брокера, общее число пройденных тестов (как успешно, так и не успешно) – 1,1 млн. Оно не соответствует доле проходивших тестирование, так как количество попыток для сдачи тестов не ограничено. Таким образом, один клиент «Тинькофф» делал в среднем 2,7 попытки сдачи теста. Доля успешного прохождения тестов от общего числа попыток – 45%, медианное значение сдавших с первого раза по всем типам тестов – 47,65%, говорит директор «Тинькофф инвестиций» Дмитрий Панченко.