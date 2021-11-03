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Брокеры раскрыли итоги первого месяца тестирования частных инвесторов

Самые популярные тесты на доступ к иностранным акциям оказались самыми сложными
Софья Шелудченко Екатерина Литова
Сложнее всего частным инвесторам проходить тесты на допуск к самым популярным инвестинструментам / Евгений Разумный / Ведомости

Перед покупкой инвестпродуктов с повышенным риском частные инвесторы с 1 октября должны в приложениях брокеров сдавать специальные тесты на понимание таких продуктов. «Ведомости» опросили крупнейших игроков об итогах первого месяца тестирования.

«Тинькофф инвестиции», крупнейший брокер по количеству активных клиентов (1,5 млн, по данным Московской биржи, общее число клиентов – 7 млн), запустили тестирование досрочно – 20 сентября. За это время тесты прошло 398 000 клиентов брокера, общее число пройденных тестов (как успешно, так и не успешно) – 1,1 млн. Оно не соответствует доле проходивших тестирование, так как количество попыток для сдачи тестов не ограничено. Таким образом, один клиент «Тинькофф» делал в среднем 2,7 попытки сдачи теста. Доля успешного прохождения тестов от общего числа попыток – 45%, медианное значение сдавших с первого раза по всем типам тестов – 47,65%, говорит директор «Тинькофф инвестиций» Дмитрий Панченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных