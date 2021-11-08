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Почему агентство по привлечению триллионных инвестиций не платит зарплаты и лишено госфинансирования

«Ведомости» изучили ситуацию вокруг АНО «Агентство инвестиционного развития», бывшие сотрудники которого пишут обращения президенту и премьер-министру
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко Александр Соколов
Помимо трудовых споров у АНО идут корпоративные судебные разбирательства / Андрей Гордеев / Ведомости

Бывшие сотрудники АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) 21 октября пожаловались президенту Владимиру Путину на нарушение этой организацией трудового законодательства. Из их письма (копия есть у «Ведомостей»), которое подписали 25 человек, следует, что много месяцев работникам АНО не выплачивалась зарплата, а к августу практически все сотрудники были сокращены или уволены по иным основаниям без выплаты полагающихся по закону пособий и компенсаций. 

Агентство было создано для сопровождения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – особого режима для крупных инвесторов. Учредителями АНО стали ВЭБ.РФ, фонд «Сколково», Фонд развития промышленности (ФРП), а также до апреля 2021 г. участниками организации были правительство России и Минэкономразвития. Первые СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю было уже 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб., а также получены заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на сумму 1,6 трлн руб., докладывал президенту первый вице-премьер Андрей Белоусов. Эти соглашения обеспечили сотрудники АНО АИР, утверждают они в своем письме Путину. 

Также в их обращении президенту упоминается, что в Басманном районом суде Москвы и других судах по месту жительства отдельных работников ведутся массовые судебные разбирательства. В базе Мосгорсуда «Ведомости» обнаружили по меньшей мере 55 исков по трудовым спорам с АНО АИР. По 23 из них истцом выступает Басманный межрайонный прокурор, еще по двум – сама Басманная межрайонная прокуратура, по остальным – бывшие работники агентства. Общая сумма исковых требований по зарплатам и компенсациям достигает 43 млн руб. 

По 25 из 55 исков суд уже полностью или частично удовлетворил требования. По остальным заявлениям заседания расписаны на ближайший месяц, следует из картотеки Басманного районного суда Москвы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных