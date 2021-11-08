Почему агентство по привлечению триллионных инвестиций не платит зарплаты и лишено госфинансирования

Агентство было создано для сопровождения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – особого режима для крупных инвесторов. Учредителями АНО стали ВЭБ.РФ, фонд «Сколково», Фонд развития промышленности (ФРП), а также до апреля 2021 г. участниками организации были правительство России и Минэкономразвития. Первые СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю было уже 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб., а также получены заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на сумму 1,6 трлн руб., докладывал президенту первый вице-премьер Андрей Белоусов. Эти соглашения обеспечили сотрудники АНО АИР, утверждают они в своем письме Путину.