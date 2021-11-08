Почему агентство по привлечению триллионных инвестиций не платит зарплаты и лишено госфинансирования«Ведомости» изучили ситуацию вокруг АНО «Агентство инвестиционного развития», бывшие сотрудники которого пишут обращения президенту и премьер-министру
Бывшие сотрудники АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) 21 октября пожаловались президенту Владимиру Путину на нарушение этой организацией трудового законодательства. Из их письма (копия есть у «Ведомостей»), которое подписали 25 человек, следует, что много месяцев работникам АНО не выплачивалась зарплата, а к августу практически все сотрудники были сокращены или уволены по иным основаниям без выплаты полагающихся по закону пособий и компенсаций.
Агентство было создано для сопровождения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – особого режима для крупных инвесторов. Учредителями АНО стали ВЭБ.РФ, фонд «Сколково», Фонд развития промышленности (ФРП), а также до апреля 2021 г. участниками организации были правительство России и Минэкономразвития. Первые СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю было уже 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб., а также получены заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на сумму 1,6 трлн руб., докладывал президенту первый вице-премьер Андрей Белоусов. Эти соглашения обеспечили сотрудники АНО АИР, утверждают они в своем письме Путину.
Также в их обращении президенту упоминается, что в Басманном районом суде Москвы и других судах по месту жительства отдельных работников ведутся массовые судебные разбирательства. В базе Мосгорсуда «Ведомости» обнаружили по меньшей мере 55 исков по трудовым спорам с АНО АИР. По 23 из них истцом выступает Басманный межрайонный прокурор, еще по двум – сама Басманная межрайонная прокуратура, по остальным – бывшие работники агентства. Общая сумма исковых требований по зарплатам и компенсациям достигает 43 млн руб.
По 25 из 55 исков суд уже полностью или частично удовлетворил требования. По остальным заявлениям заседания расписаны на ближайший месяц, следует из картотеки Басманного районного суда Москвы.