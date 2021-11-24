Финразведка отклонила идею ЦБ смягчить контроль за банковскими операциями

Около 21 млрд руб. были незаконно обналичены в России за девять месяцев 2021 г. – это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 г., сообщал ЦБ. Регулятор также зафиксировал сокращение объема незаконно выведенных за границу средств. Если за девять месяцев этого года он составил 31 млрд руб., то за такой же период прошлого – 33 млрд руб. Ясинский отметил, что показатель удерживается «на минимальном уровне» на протяжении нескольких лет. По итогам 2021 г. объем сомнительных операций по незаконному выводу средств из России сократится примерно на 5-7%, ожидают в ЦБ.