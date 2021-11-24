Финразведка отклонила идею ЦБ смягчить контроль за банковскими операциями

Финразведка отклонила идею ЦБ смягчить контроль за банковскими операциямиКоличество незаконных операций в пределах 600 000 рублей значительно, их надо отслеживать
Росфинмониторинг считает нецелесообразным повышение порога операций для обязательного контроля с текущих 600 000 руб., сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. По его словам, эту идею обсуждали и отклонили в связи с тем, что количество незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм значительно.
Так в финразведке прокомментировали идею ЦБ: руководитель департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег. Он напомнил, что порог в 600 000 руб. находится на этом уровне уже 20 лет. Когда закон вступал в силу в 2001 г. это было не обременительно для финансовых организаций, сегодня это достаточно избыточная нагрузка, подчеркнул Ясинский.
Предложение Банка России повысить порог поддерживает Минфин, сообщил представитель министерства.
ЦБ не в первый раз поднимает вопрос о возможности увеличить порог – в мае 2019 г. Ясинский предложил повысить его до 1 млн руб. В качестве аргумента в пользу повышения этой планки Ясинский тогда называл снижение нагрузки на контролирующие органы и участников рынка. Минфин тогда эту идею также поддерживал, но порог этот увеличен так и не был.
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сказал, что увеличение порога было бы логичным шагом с учетом накопленной с момента принятия в 2001 г. инфляции. По его словам, тема требует дополнительной дискуссии. Обсуждение может пройти 20 декабря в рамках парламентской дискуссии по вопросу основных направлений развития финансового рынка на 2022 г. и 2023-2024 гг.
Представитель Росфинмониторинга добавил, что с 10 января для банков изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю: список операций серьезно оптимизирован, из него исключены устаревшие или неактуальные. С января из обязательного контроля исключили следующие операции: обмен банкнот одного достоинства на другие, переводы за границу на счет анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета анонимного владельца, переводы некредитным организациям по поручению клиента, страховые выплаты от нерезидентов, получение имущества по договору лизинга.
Около 21 млрд руб. были незаконно обналичены в России за девять месяцев 2021 г. – это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 г., сообщал ЦБ. Регулятор также зафиксировал сокращение объема незаконно выведенных за границу средств. Если за девять месяцев этого года он составил 31 млрд руб., то за такой же период прошлого – 33 млрд руб. Ясинский отметил, что показатель удерживается «на минимальном уровне» на протяжении нескольких лет. По итогам 2021 г. объем сомнительных операций по незаконному выводу средств из России сократится примерно на 5-7%, ожидают в ЦБ.
В 2021 г. в Росфинмониторинг Совкомбанк направил около 95 000 сообщений, рассказал «Ведомостям» зампред правления банка Олег Машталяр. В случае повышения лимита до 1 млн руб. количество сообщений может сократиться на 20% (19 000), что существенно снизит нагрузку на банк, добавил он.