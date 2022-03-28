Брокер «Универ капитал» попросил Банк России о санации

Брокер «Универ капитал» попросил Банк России о санацииУчастники компании готовы безвозмездно передать свои доли ЦБ вместе с управлением
Российский брокер «Универ капитал», облигации клиентов которого на прошлой неделе принудительно продала Мосбиржа, попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину о финансовом оздоровлении. Письмо с такой просьбой на имя главы ЦБ направил председатель совета директоров брокера Максима Кожевников. «Ведомости» ознакомились с копией письма.
«Универ капитал», пишет Кожевников, это системно значимый брокер, входящий в топ–10 операторов торгов Московской биржи: объем клиентских операций за 2021 г. превысил 10 трлн руб. «С целью защиты прав инвесторов и предотвращения банкротства системно значимого брокера ООО «Универ капитал» и последующего за ним банкротства российских компаний и граждан, инвестировавших свои сбережения в ценные бумаги российских эмитентов и долговые обязательства РФ, просим провести санацию «Универ капитала», – говорится в письме.
Участники ООО готовы безвозмездно передать свои доли, оперативное руководство и операционное управление Банку России или финансовой организации, уполномоченной регулятором на санацию, пишет Кожевников в письме. Согласно СПАРКу, ООО «Универ капитал» владеют Асхат Сагдиев (80,5%), Максим Кожевников (15%), Алексей Иванов (4,5%). Процедура оздоровления поможет сохранить лицензии профучастникам и управляющим компаниям, избежать дефолта эмитентов облигаций, среди которых есть российские корпорации, малый и средний бизнес, а также не допустить банкротства физических и юридических лиц.
Представитель Банка России в ответе на запрос «Ведомостей» напомнил, что механизм санации предусмотрен законодательством только для банков, страховщиков и НПФ. А деятельность конкретных компаний Центробанк не комментирует.
Что случилось
25 февраля, на следующий день после рекордного обвала рынка, все активы клиентов «Универ капитала» на общем торговом разделе Московской биржи оказались заблокированы из–за задолженности по сделкам: брокер утратил возможность самостоятельно заключать сделки РЕПО. После этого, пишет Кожевников, Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) начал осуществлять перенос общей отрицательной денежной позиции клиентского счета штрафными сделками РЕПО, заключаемыми без участия брокера.
C 28 февраля по 17 марта НКЦ начислял штрафные проценты за перенос маржинальных клиентских позиций: по ставке 200% годовых в долларах, 300% годовых в евро и 40% годовых в рублях. За указанный период НКЦ начислил процентов на 880 млн руб.
Проблемы брокера проявились 21 марта, когда Мосбиржа возобновила торги ОФЗ. НКЦ принудительно продал ОФЗ всех 82 клиентов «Универ капитала» по не самым выгодным ценам. У брокера была задолженность по сделкам, заключенным до 28 февраля, поэтому в марте компания находилась в процедуре урегулирования и не могла самостоятельно совершать сделки, говорил представитель НКЦ. По итогам аукциона открытия НКЦ продал бумаги по 1,085 млрд руб., но по результатам всего торгового дня их можно было оценить в 1,259 млрд руб. Это привело к убыткам у клиентов на 174 млн руб., жаловался брокер ЦБ.
На принудительной продаже гособлигаций дело не остановилось: 24–25 марта, пишет Кожевников, НКЦ принудительно продал клиентский пакет еврооблигаций Минфина. Всего было распродано бумаг на 200 млн евро, говорит «Ведомостям» представитель брокера. Доходность к погашению одного из выпусков еврооблигаций составляла более 400% годовых в долларах, но не так давно доходность к погашению по самым надежным государственным ценным бумагам России составляла 1,5–3,0% годовых в валюте, отмечает Кожевников.
Представитель Мосбиржи пояснял, что брокер может открыть в НКЦ обособленный (сегрегированный) счет, тогда активы клиентов будут учитываться отдельно и не могут использоваться для обеспечения обязательств брокера по собственным позициям или позициям других клиентов, но «Универ капитал» этой возможностью не воспользовался.
«Универ капитал», говорится в письме, имеет 2157 ненулевых брокерских счетов, из них 1742 счетами владеют российские граждане, 358 счета принадлежит российским юрлицам, а 57 счетов – юрлицам–нерезидентам. По ценам на 18 февраля размер клиентских и собственных ценных бумаг брокера превышает 40 млрд руб. Более половины активов «Универ капитала» составляют ОФЗ и евробонды. Портфель евробондов брокера на 63% состоит из еврооблигаций Минфина со сроком погашения до четырех лет и на 37% из облигаций российских корпораций со сроком погашения до двух лет.
На 31 января 2022 г. размер средств клиентов у брокера составлял 4 млрд руб., а всех обязательств – 6,8 млрд руб. Объем активов у брокера – 7,8 млрд руб., а собственных средств – 1,07 млрд руб.