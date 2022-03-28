Брокер «Универ капитал» попросил Банк России о санации

Проблемы брокера проявились 21 марта, когда Мосбиржа возобновила торги ОФЗ. НКЦ принудительно продал ОФЗ всех 82 клиентов «Универ капитала» по не самым выгодным ценам. У брокера была задолженность по сделкам, заключенным до 28 февраля, поэтому в марте компания находилась в процедуре урегулирования и не могла самостоятельно совершать сделки, говорил представитель НКЦ. По итогам аукциона открытия НКЦ продал бумаги по 1,085 млрд руб., но по результатам всего торгового дня их можно было оценить в 1,259 млрд руб. Это привело к убыткам у клиентов на 174 млн руб., жаловался брокер ЦБ.