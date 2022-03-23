Как инвестору случайно не лишиться своих бумаг в портфеле

Как инвестору случайно не лишиться своих бумаг в портфелеКлиенту следует знать, обособлен ли его расчетный код от счета брокера
Открытие торгов гособлигациями на Московской бирже стало неприятным событием для владельцев этих бумаг у брокера «Универ капитал». 21 марта Национальный клиринговый центр (НКЦ) Московской биржи принудительно продал ОФЗ всех 82 клиентов брокера, причем по менее выгодной цене.
Брокер обратился в Банк России. Председатель совета директоров компании Максим Кожевников написал письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, ее заместителю Филиппу Габунии и директору департамента инвестиционных финансовых посредников Ольге Шишлянниковой. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Кожевников просит Банк России запретить НКЦ принудительно реализовывать активы клиентов, компенсировать убыток из-за сделок в 174 млн руб. или же отменить их.
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