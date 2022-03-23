Как инвестору случайно не лишиться своих бумаг в портфеле

Брокер обратился в Банк России. Председатель совета директоров компании Максим Кожевников написал письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, ее заместителю Филиппу Габунии и директору департамента инвестиционных финансовых посредников Ольге Шишлянниковой. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Кожевников просит Банк России запретить НКЦ принудительно реализовывать активы клиентов, компенсировать убыток из-за сделок в 174 млн руб. или же отменить их.