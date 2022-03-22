Клиентов российского брокера принудительно лишили гособлигаций

«Универ капитал»

«Универ капитал» входит в инвестиционную группу «Универ». На 31 января 2022 г. размер средств клиентов у брокера составлял 4 млрд руб., а всех обязательств – 6,8 млрд руб. Объем активов у брокера – 7,8 млрд руб., а собственных средств – 1,07 млрд руб.

Количество клиентов на конец 2020 г. было 1400. Основу клиентской базы компании составляют институциональные и корпоративные клиенты, отмечало рейтинговое агентство «Эксперт РА» в апреле 2021 г., благодаря чему по итогам 2020 г. компания вошла в топ-10 ведущих операторов по объему клиентских операций на фондовом рынке Московской биржи и также была в списке десяти крупнейших компаний каждый месяц по итогам I квартала 2021 г. Но, отмечали аналитики агентства, размер клиентской базы продолжает оказывать давление на фактор рыночных и конкурентных позиций компании.