Клиентов российского брокера принудительно лишили гособлигаций

Клиентов российского брокера принудительно лишили гособлигацийБрокер сам не озаботился решением возможных рисков клиентов, говорит Мосбиржа
Клиентов российского брокера «Универ капитал» 21 марта, когда Московская биржа возобновила торги гособлигациями, принудительно лишили всех их бумаг, к тому же по невыгодной цене. Об этом председатель совета директоров компании Максим Кожевников написал в письме председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, ее зампреду Филиппу Габунии и директору департамента инвестиционных финансовых посредников Ольге Шишлянниковой. «Ведомости» ознакомились с копией письма.
Кожевников в письме просит Банк России запретить НКЦ принудительно реализовывать активы клиентов, компенсировать убыток из–за сделок в 174 млн руб. или же отменить их.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ.
В чем проблема
Национальный клиринговый центр (НКЦ) Московской биржи 21 марта в 11:00 мск (в это время торги шли в режиме дискретных аукционов) продал ОФЗ всех 82 клиентов «Универ капитала», говорится в письме. При этом только у семи из них были маржин-коллы.
Заявки НКЦ выставлял самостоятельно по доходности к погашению 20% годовых. Но, когда в 13:00 мск торги начались в обычном режиме, доходность по ОФЗ стабилизировалась на уровне 14–17% годовых к погашению – эта цена была гораздо выгоднее, чем во время дискретного аукциона. В итоге, говорится в письме, НКЦ распродал клиентские активы по минимальным ценам дня: сумма от продажи ОФЗ составила 1,08 млрд руб., тогда как момент закрытия торгов эти бумаги стоили уже 1,26 млрд руб. «Это привело к образованию у клиентов компании безвозвратных убытков только по результатам одного торгового дня в размере 173,8 млн руб.», – пишет Кожевников.
Что говорит биржа
У брокера была задолженность по сделкам, заключенным до 28 февраля, объясняет представитель Московской биржи: сейчас компания находится в процедуре урегулирования и не может самостоятельно совершать сделки. Поэтому такое право есть у НКЦ: он продал ОФЗ в соответствии с правилами клиринга, как только были возобновлены торги бумагами: в аукционе открытия 21 марта. Продажа бумаг прошла по рыночной цене – через час после открытия торгов, говорит представитель биржи. Мандат НКЦ направлен на минимизацию системных рисков, чтобы проблемы одного брокера не распространялись на весь рынок.
Более того, напоминает представитель площадки, регулирование предоставляет возможность брокеру открывать в НКЦ отдельные расчетные коды для инвесторов (сегрегированный или обособленный счет) – в таком случае их активы будут учитываться отдельно и не могут быть использованы для обеспечения обязательств брокера по собственным позициям или других клиентов. В случае несостоятельности брокера активы на таких счетах можно перенести к другому брокеру, отмечает представитель Мосбиржи. Но «Универ капитал» не воспользовался возможностью сегрегированного учета клиентских активов.
«Универ капитал»
«Универ капитал» входит в инвестиционную группу «Универ». На 31 января 2022 г. размер средств клиентов у брокера составлял 4 млрд руб., а всех обязательств – 6,8 млрд руб. Объем активов у брокера – 7,8 млрд руб., а собственных средств – 1,07 млрд руб.
Количество клиентов на конец 2020 г. было 1400. Основу клиентской базы компании составляют институциональные и корпоративные клиенты, отмечало рейтинговое агентство «Эксперт РА» в апреле 2021 г., благодаря чему по итогам 2020 г. компания вошла в топ-10 ведущих операторов по объему клиентских операций на фондовом рынке Московской биржи и также была в списке десяти крупнейших компаний каждый месяц по итогам I квартала 2021 г. Но, отмечали аналитики агентства, размер клиентской базы продолжает оказывать давление на фактор рыночных и конкурентных позиций компании.
На бирже у каждого брокера есть единый лимит – это значит, что активы разных клиентов складывают «в общий котел» и за счет одних клиентов можно делать операции по другим, объясняет собеседник «Ведомостей» в крупном брокере. Но НКЦ, когда у брокера не хватает средств для исполнения обязательств, может принудительно продать активы. И так получилось, что продавать биржа могла только ОФЗ, даже если долги были у других клиентов, говорит собеседник.