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Инвесторов из Белоруссии и Казахстана отрезали от российского рынка

Брокеры и Мосбиржа ждут от ЦБ разъяснений
Софья Шелудченко
Представитель Московской биржи отметил, что клиенты из Казахстана и Белоруссии формально нерезиденты, хотя представляют дружественные страны / Евгений Разумный / Ведомости

Иностранные инвесторы из дружественных стран, в том числе Белоруссии и Казахстана, которые являются налоговыми резидентами России и имеют вид на жительство (ВНЖ) в стране, тоже оказались отрезаны от российского фондового рынка: им блокируют счета, а маржинальные позиции принудительно закрываются.

Как рассказал корреспонденту «Ведомостей» клиент «БКС мир инвестиций» из Белоруссии, 29 марта брокер принудительно закрыл маржинальные позиции клиента, составлявшие около 10% от общего счета инвестора, – убыток по сделкам составил около 115 000 руб. Совершать сделки купли-продажи тоже нельзя. Инвестор, по его словам, при этом является налоговым резидентом России и имеет ВНЖ. Брокер обосновал свои действия тем, что «внутренняя позиция компании – временно ограничить все виды операций, в том числе открытие счетов новым клиентам-нерезидентам (дружественным и недружественным)». В техподдержке БКС уточнили, что для этих клиентов возможно только принудительное закрытие позиций. Уведомление о закрытии счета при этом клиент получил во второй половине дня 29 марта, в то время как блокировка счета и закрытие маржинальных позиций произошли утром. Два других клиента брокера БКС, имеющих ВНЖ и налоговое резидентство в России, также столкнулись с проблемой: инвестору из Белоруссии заблокировали счет, а маржинальные позиции клиента из Узбекистана были проданы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных