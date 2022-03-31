Инвесторов из Белоруссии и Казахстана отрезали от российского рынка

Как рассказал корреспонденту «Ведомостей» клиент «БКС мир инвестиций» из Белоруссии, 29 марта брокер принудительно закрыл маржинальные позиции клиента, составлявшие около 10% от общего счета инвестора, – убыток по сделкам составил около 115 000 руб. Совершать сделки купли-продажи тоже нельзя. Инвестор, по его словам, при этом является налоговым резидентом России и имеет ВНЖ. Брокер обосновал свои действия тем, что «внутренняя позиция компании – временно ограничить все виды операций, в том числе открытие счетов новым клиентам-нерезидентам (дружественным и недружественным)». В техподдержке БКС уточнили, что для этих клиентов возможно только принудительное закрытие позиций. Уведомление о закрытии счета при этом клиент получил во второй половине дня 29 марта, в то время как блокировка счета и закрытие маржинальных позиций произошли утром. Два других клиента брокера БКС, имеющих ВНЖ и налоговое резидентство в России, также столкнулись с проблемой: инвестору из Белоруссии заблокировали счет, а маржинальные позиции клиента из Узбекистана были проданы.