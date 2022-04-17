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Брокеров лишили возможности проверять паспорта клиентов через Минцифры

У некоторых игроков возникли проблемы с открытием новых счетов
Софья Шелудченко
Проведение удаленной идентификации с использованием сервиса УПРИД по набору данных последние несколько лет было основным способом для брокеров-НФО и управляющих компаний заключить договор онлайн / Максим Стулов / Ведомости

Финансовые организации лишили возможности проверять паспорта новых клиентов через Минцифры в едином сервисе упрощенной идентификации системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Письмо с указанием отключить от использования сервиса все организации, кроме «Почта банка», 7 апреля зампред правительства Татьяна Голикова направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. «Ведомости» ознакомились с копией документа, в Минцифры подтвердили соответствующее решение.

Отключение от системы привело к проблемам с открытием счетов новым клиентам у некоторых крупных брокеров. «Открытие новых счетов с учетом текущих проблем очень сложное, мы испытываем сложности с работой СМЭВ», – говорит представитель «Открытие инвестиций». Проблему подтверждает и представитель брокера БКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных