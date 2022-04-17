Брокеров лишили возможности проверять паспорта клиентов через Минцифры

Брокеров лишили возможности проверять паспорта клиентов через МинцифрыУ некоторых игроков возникли проблемы с открытием новых счетов
Финансовые организации лишили возможности проверять паспорта новых клиентов через Минцифры в едином сервисе упрощенной идентификации системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Письмо с указанием отключить от использования сервиса все организации, кроме «Почта банка», 7 апреля зампред правительства Татьяна Голикова направила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. «Ведомости» ознакомились с копией документа, в Минцифры подтвердили соответствующее решение.
Отключение от системы привело к проблемам с открытием счетов новым клиентам у некоторых крупных брокеров. «Открытие новых счетов с учетом текущих проблем очень сложное, мы испытываем сложности с работой СМЭВ», – говорит представитель «Открытие инвестиций». Проблему подтверждает и представитель брокера БКС.