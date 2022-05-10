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Голубые фишки США потеряли более $2 трлн капитализации после роста ставки Федрезерва

Инвесторы уже не верят в быстрое замедление инфляции и видят риски рецессии
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Инвесторы уже не верят в быстрое замедление инфляции и видят риски рецессии / Brendan McDermid / REUTERS

9 мая ключевой индекс S&P 500 (503 голубые фишки США) впервые с марта 2021 г. закрылся ниже 4000 пунктов (3991,2). Со своего рекордного уровня, которого индекс достиг в январе на отметке 4818,6, он потерял уже 17,2% – неофициально началом «медвежьего рынка» считается падение на 20%. При этом индекс NASDAQ Composite, который отражает капитализацию 3750 компаний (преимущественно высокотехнологичных), потерял со своего максимума (16 212, ноябрь 2021 г.) уже более 25%. Индустриальный Dow Jones упал менее всего, потеряв около 10% от максимума выше 36 000 в январе.

Капитализация компаний из индекса S&P 500 снизилась с $38,07 трлн 4 мая до $35,4 трлн 10 мая по состоянию на 19.00 мск, или на $2,7 трлн (-7,1%), следует из данных SPGlobal и открытых источников, подсчитали «Ведомости». Индекс NASDAQ Composite потерял за это время $2,5 трлн, или 10,1%. Сильнее всего падали бумаги компаний из сектора технологий, в который входят крупнейшие мировые компании по капитализации Apple и Microsoft, коммуникационных и медиасервисов (Alphabet, Match, Netflix), интернет-ритейла (Amazon, eBay, Etsy), производителя электромобилей Tesla. При этом лучше рынка выглядят банки, сырьевые компании, коммунальные предприятия, медицинский и потребительский секторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных