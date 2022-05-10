Голубые фишки США потеряли более $2 трлн капитализации после роста ставки Федрезерва

Голубые фишки США потеряли более $2 трлн капитализации после роста ставки ФедрезерваИнвесторы уже не верят в быстрое замедление инфляции и видят риски рецессии
9 мая ключевой индекс S&P 500 (503 голубые фишки США) впервые с марта 2021 г. закрылся ниже 4000 пунктов (3991,2). Со своего рекордного уровня, которого индекс достиг в январе на отметке 4818,6, он потерял уже 17,2% – неофициально началом «медвежьего рынка» считается падение на 20%. При этом индекс NASDAQ Composite, который отражает капитализацию 3750 компаний (преимущественно высокотехнологичных), потерял со своего максимума (16 212, ноябрь 2021 г.) уже более 25%. Индустриальный Dow Jones упал менее всего, потеряв около 10% от максимума выше 36 000 в январе.
Капитализация компаний из индекса S&P 500 снизилась с $38,07 трлн 4 мая до $35,4 трлн 10 мая по состоянию на 19.00 мск, или на $2,7 трлн (-7,1%), следует из данных SPGlobal и открытых источников, подсчитали «Ведомости». Индекс NASDAQ Composite потерял за это время $2,5 трлн, или 10,1%. Сильнее всего падали бумаги компаний из сектора технологий, в который входят крупнейшие мировые компании по капитализации Apple и Microsoft, коммуникационных и медиасервисов (Alphabet, Match, Netflix), интернет-ритейла (Amazon, eBay, Etsy), производителя электромобилей Tesla. При этом лучше рынка выглядят банки, сырьевые компании, коммунальные предприятия, медицинский и потребительский секторы.