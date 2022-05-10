Голубые фишки США потеряли более $2 трлн капитализации после роста ставки Федрезерва

9 мая ключевой индекс S&P 500 (503 голубые фишки США) впервые с марта 2021 г. закрылся ниже 4000 пунктов (3991,2). Со своего рекордного уровня, которого индекс достиг в январе на отметке 4818,6, он потерял уже 17,2% – неофициально началом «медвежьего рынка» считается падение на 20%. При этом индекс NASDAQ Composite, который отражает капитализацию 3750 компаний (преимущественно высокотехнологичных), потерял со своего максимума (16 212, ноябрь 2021 г.) уже более 25%. Индустриальный Dow Jones упал менее всего, потеряв около 10% от максимума выше 36 000 в январе.