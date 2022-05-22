Как заработать на синтетических облигациях

Синтетические продукты – одна из возможных стратегий размещения денежных средств, состоящая из комбинации двух активов. Такой искусственно созданный финансовый инструмент опрошенные «Ведомостями» эксперты рекомендуют в периоды макроэкономической нестабильности: он может стать одним из безопасных и ликвидных инструментов с фиксированной доходностью при минимальном уровне риска. Но начинающему инвестору опасно самостоятельно пытаться выбрать верную комбинацию активов – при неверной стратегии высоки риски потери капитала.