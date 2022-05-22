Как заработать на синтетических облигациях

Как заработать на синтетических облигацияхЭто безопасная стратегия в кризис, но нужно понимать специфику производных продуктов
Синтетические продукты – одна из возможных стратегий размещения денежных средств, состоящая из комбинации двух активов. Такой искусственно созданный финансовый инструмент опрошенные «Ведомостями» эксперты рекомендуют в периоды макроэкономической нестабильности: он может стать одним из безопасных и ликвидных инструментов с фиксированной доходностью при минимальном уровне риска. Но начинающему инвестору опасно самостоятельно пытаться выбрать верную комбинацию активов – при неверной стратегии высоки риски потери капитала.
Как создается синтетика
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