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Как заработать на синтетических облигациях

Это безопасная стратегия в кризис, но нужно понимать специфику производных продуктов
Инга Сангалова
Синтетика – привлекательный инструмент для размещения денег в кризис / Andrew Kelly / Reuters

Синтетические продукты – одна из возможных стратегий размещения денежных средств, состоящая из комбинации двух активов. Такой искусственно созданный финансовый инструмент опрошенные «Ведомостями» эксперты рекомендуют в периоды макроэкономической нестабильности: он может стать одним из безопасных и ликвидных инструментов с фиксированной доходностью при минимальном уровне риска. Но начинающему инвестору опасно самостоятельно пытаться выбрать верную комбинацию активов – при неверной стратегии высоки риски потери капитала.

Как создается синтетика

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных