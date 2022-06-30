Не все банки успели подключиться к СБПэй

Не все банки успели подключиться к СБПэйОни обязаны это сделать с 1 июля, но для роста популярности приложения в нем должна быть реализована оплата смартфоном
Все российские банки должны с 1 июля подключиться к сервису Банка России «СБПэй» – это мобильное приложение для оплаты покупок на базе Системы быстрых платежей (СБП) по QR-коду или платежной ссылке. Такая норма закреплена в положении ЦБ от 25 марта. Среди крупных банков из топ-15 к вечеру 30 июня не подключились семь: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и «Тинькофф банк», следует из данных приложения. Среди тех, кто подключился, – ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, банк «Россия», «Юникредит банк» и Всероссийский банк развития регионов.
Альфа-банк находится в процессе подключения к приложению «СБПэй», уточнил его представитель. «ФК Открытие» находится на финальном этапе подключения к приложению, Росбанк планирует к 1 июля завершить интеграционное тестирование приложения «СБПэй», заверили представители банков. Представитель Сбербанка от комментариев отказался, в Газпромбанке, Райффайзенбанке и «Тинькофф банке» не ответили на запрос.