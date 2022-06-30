Не все банки успели подключиться к СБПэй

Все российские банки должны с 1 июля подключиться к сервису Банка России «СБПэй» – это мобильное приложение для оплаты покупок на базе Системы быстрых платежей (СБП) по QR-коду или платежной ссылке. Такая норма закреплена в положении ЦБ от 25 марта. Среди крупных банков из топ-15 к вечеру 30 июня не подключились семь: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и «Тинькофф банк», следует из данных приложения. Среди тех, кто подключился, – ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, банк «Россия», «Юникредит банк» и Всероссийский банк развития регионов.