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Не все банки успели подключиться к СБПэй

Они обязаны это сделать с 1 июля, но для роста популярности приложения в нем должна быть реализована оплата смартфоном
Наталья Заруцкая
Приложение «СБПэй» – это отдельное решение, которое не апеллирует к банковскому приложению и тем самым является более высокоуровневым и более безопасным / Максим Стулов / Ведомости

Все российские банки должны с 1 июля подключиться к сервису Банка России «СБПэй» – это мобильное приложение для оплаты покупок на базе Системы быстрых платежей (СБП) по QR-коду или платежной ссылке. Такая норма закреплена в положении ЦБ от 25 марта. Среди крупных банков из топ-15 к вечеру 30 июня не подключились семь: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и «Тинькофф банк», следует из данных приложения. Среди тех, кто подключился, – ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, банк «Россия», «Юникредит банк» и Всероссийский банк развития регионов.

Альфа-банк находится в процессе подключения к приложению «СБПэй», уточнил его представитель. «ФК Открытие» находится на финальном этапе подключения к приложению, Росбанк планирует к 1 июля завершить интеграционное тестирование приложения «СБПэй», заверили представители банков. Представитель Сбербанка от комментариев отказался, в Газпромбанке, Райффайзенбанке и «Тинькофф банке» не ответили на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных