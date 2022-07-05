Рубль слабеет: курс доллара превысил 59 рублей, евро – 60

Пока решения не приняты, движения рубля в рамках 55-60 руб./$ закономерно, оно стало также результатом отсутствия влияния налогового периода, говорит Миронюк. Если же решения будут озвучены в ближайшее время, это станет драйвером для движения к «комфортному» для экономики диапазону, ранее озвученному вице-премьером Андреем Белоусовым – 70-80 руб./$. Но даже если в ближайшее время не будут приняты решения, резко ограничивающие навес предложения иностранной валюты, проблема слишком крепкого рубля перестанет довлеть над экономикой с течением времени, говорит эксперт. В БКС ожидают, что во втором полугодии профицит платежного баланса сократится до $10-15 млрд в месяц (против $35 млрд в мае), что начнет сказываться на плавном укреплении доллара к рублю.