Рубль слабеет: курс доллара превысил 59 рублей, евро – 60

Рубль слабеет: курс доллара превысил 59 рублей, евро – 60На этой неделе правительство на самом высоком уровне начало обсуждать вопросы курсообразования
Рубль теряет в цене относительно доллара и евро. Американская валюта торгуется выше 59 руб., евро укрепился на значениях свыше 60 руб., следует из данных Московской биржи.
Параллельный импорт и бюджетное правило
Ослабление рубля может быть связано с двумя факторами, говорит начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин: первыми признаками восстановления поставок с помощью параллельного импорта и спекулятивной историей в контексте заявлений министра финансов Антона Силуанова, что именно на этой неделе будет обсуждаться курсообразование на самом высоком уровне в правительстве – в экономическом комитете. Силуанов намекнул, что бюджетное правило может быть восстановлено в модифицированном виде – теперь влиять на стоимость евро и доллара к рублю планируется косвенно – через покупку валют дружественных стран. Силуанов также предложил направлять часть нефтегазовых сверхдоходов бюджета на проведение интервенций на валютном рынке, чтобы остановить укрепление рубля.
Заявление Минфина можно считать мощной вербальной интервенцией для прекращения укрепления рубля в моменте, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. На курс может продолжить влиять более активная позиция правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций – в части возможности для экспортеров оставлять валютную выручку за границей, добавляет он.
Естественно, в этом случае глаз инвестора падает на юань – это самая ликвидная из валют дружественных стран, отмечает Шульгин. Последние несколько дней наблюдаются рекордные торговые объемы – больше 12 дней подряд они свыше 20 млрд, и впервые в истории четыре торговых дня подряд – выше 30 млрд. Также ситуация может быть отчасти связана с разочарованием инвесторов после отказа «Газпрома» платить дивиденды, продолжает Шульгин: решение акционеров сильно уронило эту бумагу, инвесторы «наказали» распродажами, поэтому деньги, которые выходят из этих бумаг, могут быть дополнительной рублевой ликвидностью для покупки валюты.
Окончание налогового периода
Заканчивается налоговый период, и усиленные продажи, которые осуществляли экспортеры для уплаты НДПИ, налога на прибыль и обычных экспортных пошлин, временно обеспечивали избыточное предложение, говорит главный макроэкономист УК «Ингосстрах Инвестиции» Антон Прокудин. Но оно завершилось, и за ним последовал отскок, продолжает он. При этом сейчас по технической картине, как и месяц назад, курс пробил 21-дневную среднюю. Для трейдеров это важная техническая деталь, за которой последовали покупки в надежде на дальнейший рост, что повлияло на укрепление валюты, объясняет Прокудин.
Пока решения не приняты, движения рубля в рамках 55-60 руб./$ закономерно, оно стало также результатом отсутствия влияния налогового периода, говорит Миронюк. Если же решения будут озвучены в ближайшее время, это станет драйвером для движения к «комфортному» для экономики диапазону, ранее озвученному вице-премьером Андреем Белоусовым – 70-80 руб./$. Но даже если в ближайшее время не будут приняты решения, резко ограничивающие навес предложения иностранной валюты, проблема слишком крепкого рубля перестанет довлеть над экономикой с течением времени, говорит эксперт. В БКС ожидают, что во втором полугодии профицит платежного баланса сократится до $10-15 млрд в месяц (против $35 млрд в мае), что начнет сказываться на плавном укреплении доллара к рублю.