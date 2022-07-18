Газпромбанк подключился к среде открытого банкинга

Интеграция с помощью открытых API позволит расширить «воронку» потенциальных партнеров, запускать новые сервисы быстрее и по одним технологиям, говорит руководитель центра развития технологических инноваций Газпромбанка Евгений Коваль. К примеру, в процессе онлайн–кредитования банк сможет в будущем получать информацию о клиенте (с его согласия) от других банков – участников среды открытых API, пояснил он. Дополнительные сведения по счетам, балансам и транзакциям позволят банку детальнее анализировать риск–рейтинг клиента и делать более персонализированные предложения по продуктам, что повысит удовлетворенность потребителей от сервисов, считают в Газпромбанке.