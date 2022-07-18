Газпромбанк подключился к среде открытого банкинга

Газпромбанк подключился к среде открытого банкингаОн стал четвертым банком, подтвердившим соответствие стандартам открытых API
Газпромбанк стал четвертым банком, подтвердившим соответствие стандартам открытых API Банка России, и присоединился к среде открытого банкинга. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Газпромбака и ассоциации «Финтех». Это означает, что Газпромбанк может безопасно обмениваться информацией с другими участниками через открытые API и создавать на их основе инновационные сервисы для своих клиентов.
В прошлом году к среде открытого банкинга подключились Промсвязьбанк (ПСБ), банки «Точка» и «Синара». Также в пилотных проектах по созданию сервисов с использованием открытых API принимают участие финансовые маркетплейсы «Финуслуги» Московской биржи и «Сравни.ру».
Что такое открытые API
Открытые API (application programming interfaces – англ.), или открытые программные интерфейсы, помогают банкам взаимодействовать друг с другом и поставщиками финтех-сервисов, это канал для безопасного обмена данными между банками и финтехами. Открытые банковские интерфейсы являются бесплатными и общедоступными интерфейсами прикладного программирования, они предоставляют разработчикам программный доступ к лицензионному программному приложению. Концепция, при которой открытые API используются в финансовой сфере, также называется открытым банкингом.
Интеграция с помощью открытых API позволит расширить «воронку» потенциальных партнеров, запускать новые сервисы быстрее и по одним технологиям, говорит руководитель центра развития технологических инноваций Газпромбанка Евгений Коваль. К примеру, в процессе онлайн–кредитования банк сможет в будущем получать информацию о клиенте (с его согласия) от других банков – участников среды открытых API, пояснил он. Дополнительные сведения по счетам, балансам и транзакциям позволят банку детальнее анализировать риск–рейтинг клиента и делать более персонализированные предложения по продуктам, что повысит удовлетворенность потребителей от сервисов, считают в Газпромбанке.
В перспективе данные, передаваемые через открытые API, можно будет использовать и в других банковских процессах, например, для предоставления финансовых советов клиентам, отмечает Коваль.
ПСБ в рамках пилотного проекта по обмену информацией по счетам юридических лиц обменивается информацией с банком «Точка». Сейчас клиенты банка «Точка» могут передать данные по своему счету для расчета кредитного лимита в ПСБ через механизм открытых API, рассказал техлид команды «Открытые API» «Точки» Сергей Васечко. Данные подтверждаются электронной подписью, а значит, клиенту не нужно скачивать и распечатывать выписки, передавать их на бумаге, пояснил он.
Открытый банкинг
В 2016 г. по инициативе ЦБ ассоциация «Финтех» запустила отдельное направление деятельности – развитие открытых программных интерфейсов. В 2019 г. появилась первая концепция открытых API, а затем и пилотные проекты. Летом 2021 г. «Финтех» сообщила о создании сервиса для тестирования банковских открытых API и программного обеспечения финтех–компаний. Новое решение позиционировалось как сертификационный стенд, позволяющий проверить, соответствует ли IТ-продукт стандартам ЦБ.
Банк России планирует опубликовать концепцию внедрения открытых API в июле–августе, рассказал представитель регулятора. Сейчас у ЦБ есть шесть стандартов открытых API, они утверждены как рекомендательные. Стандарты описывают:
основные положения об открытых банковских интерфейсах
получение информации о счете (обеспечивает унифицированную передачу от банков к финтех–компаниям информации о счетах и/или транзакциях клиента)
платежные API (унифицированное инициирование платежей и переводов в российской валюте по согласию клиента из приложения финтех–компании со счетов клиента в банке)
публичные данные (обеспечивает унифицированную передачу публичных данных, таких как информация о местоположении филиалов банков и банкоматов, сведения по курсам валют и т. д.)
и два стандарта по информационной безопасности, которые обеспечивают безопасность передачи данных клиента между участниками среды и являются неотъемлемой частью остальных стандартов.
Сейчас финансовые организации на площадке ассоциации «Финтех» пилотируют стандарты открытых API и запускают совместные проекты на их основе, говорит генеральный директор ассоциации Максим Григорьев. К примеру, проведен кросс–отраслевый пилотный проект: страховщик ВСК обменялся данными с государственной информационной системой «Эра-Глонасс» при дорожно-транспортном происшествии, рассказал руководитель направления «Развитие открытых API» ассоциации «Финтех» Кирилл Кузьмин.
Зачем он нужен
Использование открытых API позволит решить задачу совместимости участников между собой и сформировать доверенную среду для обмена данными, говорит Григорьев. Так как обмен информацией при открытом банкинге происходит в электронном виде, это упрощает принятие решения о выдаче финансирования, отмечает руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. А у клиента нет необходимости выгружать выписку, так как все происходит максимально бесшовно: без бумаг и дополнительных действий с его стороны.
По словам Григорьева, применение открытых API обеспечит возможность для доступа на финансовый рынок новым технологическим игрокам, улучшит уровень клиентского обслуживания, позволит сократить затраты на интеграцию. Развитие технологии открытых API, перевод ее из рекомендательного формата в обязательный, а также подключение к ней большего количества банков повысит доступность финансирования предпринимателей, согласен Чернощекин.
В течение двух–трех лет открытый банкинг станет стандартом для межбанковского обмена, уверен Васечко.