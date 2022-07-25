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Альтернативные инвестиции: стоит ли вкладываться в бриллианты

Эта инвестиция подойдет состоятельным гражданам, готовым потратить минимум $20 000 на эксклюзивный камень
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российским инвесторам, в том числе и состоятельным, остается все меньше возможностей для вложений в фондовый рынок – инвестировать в иностранные активы сейчас рискованно (более того, ЦБ намерен временно ввести запрет на их покупку), а российские бумаги могут неприятно удивить – как в случае с отказом «Газпрома» от дивидендов вопреки рекомендации совета директоров. В связи с этим интерес могут представлять альтернативные инвестиции в недвижимость, драгоценности, предметы искусства, в частности – в бриллианты (частным лицам по закону запрещено покупать алмазы).

Инвестиции в бриллианты рассматриваются как возможность коллекционирования, с одной стороны, и инвестиционная – с другой. По данным сайта alrosadiamond.com, с 2005 по 2020 г. доходность розовых бриллиантов достигла 362,4%, тогда как золото за этот период показало доходность 267%. Доходность голубых бриллиантов (238,3%) превзошла доходность индекса S&P 500 (201%), а желтых и бесцветных бриллиантов (более 5 каратов) составила 45 и 63% соответственно и превысила доходность платины (10%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных