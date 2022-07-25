Альтернативные инвестиции: стоит ли вкладываться в бриллианты

Альтернативные инвестиции: стоит ли вкладываться в бриллиантыЭта инвестиция подойдет состоятельным гражданам, готовым потратить минимум $20 000 на эксклюзивный камень
Российским инвесторам, в том числе и состоятельным, остается все меньше возможностей для вложений в фондовый рынок – инвестировать в иностранные активы сейчас рискованно (более того, ЦБ намерен временно ввести запрет на их покупку), а российские бумаги могут неприятно удивить – как в случае с отказом «Газпрома» от дивидендов вопреки рекомендации совета директоров. В связи с этим интерес могут представлять альтернативные инвестиции в недвижимость, драгоценности, предметы искусства, в частности – в бриллианты (частным лицам по закону запрещено покупать алмазы).
Инвестиции в бриллианты рассматриваются как возможность коллекционирования, с одной стороны, и инвестиционная – с другой. По данным сайта alrosadiamond.com, с 2005 по 2020 г. доходность розовых бриллиантов достигла 362,4%, тогда как золото за этот период показало доходность 267%. Доходность голубых бриллиантов (238,3%) превзошла доходность индекса S&P 500 (201%), а желтых и бесцветных бриллиантов (более 5 каратов) составила 45 и 63% соответственно и превысила доходность платины (10%).