Альтернативные инвестиции: стоит ли вкладываться в бриллианты

Российским инвесторам, в том числе и состоятельным, остается все меньше возможностей для вложений в фондовый рынок – инвестировать в иностранные активы сейчас рискованно (более того, ЦБ намерен временно ввести запрет на их покупку), а российские бумаги могут неприятно удивить – как в случае с отказом «Газпрома» от дивидендов вопреки рекомендации совета директоров. В связи с этим интерес могут представлять альтернативные инвестиции в недвижимость, драгоценности, предметы искусства, в частности – в бриллианты (частным лицам по закону запрещено покупать алмазы).