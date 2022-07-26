ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в национальной валюте

Для перевода клиенту необходимо предварительно открыть текущий счет во вьетнамских донгах в ВТБ, а затем ввести данные и реквизиты получателя во Вьетнаме. Сервис будет доступен как в мобильном банке, так и в офисе ВТБ. Максимальная сумма одной операции – 20 млн руб., минимальной суммы нет, комиссия составит 1% от суммы перевода, уточнил представитель ВТБ. Трансграничные переводы доступны в пользу как физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства, добавил он.