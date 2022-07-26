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ВТБ запускает денежные переводы во Вьетнам в национальной валюте

Российские банки видят перспективы в Азиатско-тихоокеанском регионе
Наталья Заруцкая
Развитию платежей и переводов в пользу азиатских стран способствуют параллельный импорт и интерес экспортеров / Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ запускает с 27 июля денежные переводы по банковским реквизитам во Вьетнам в национальной валюте страны – донгах, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Услуга будет доступна физлицам и юрлицам, сам перевод будет осуществляться в течение дня.

Для перевода клиенту необходимо предварительно открыть текущий счет во вьетнамских донгах в ВТБ, а затем ввести данные и реквизиты получателя во Вьетнаме. Сервис будет доступен как в мобильном банке, так и в офисе ВТБ. Максимальная сумма одной операции – 20 млн руб., минимальной суммы нет, комиссия составит 1% от суммы перевода, уточнил представитель ВТБ. Трансграничные переводы доступны в пользу как физических, так и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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