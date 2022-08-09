Выплаты страховщиков жизни растут, а сборы падают

До 2019 г. драйвером роста страхования жизни было ИСЖ, доля которого превышала 60% рынка, но по итогам года страховые взносы всего рынка сократились впервые за последние десять лет (на 19,2% до 317,5 млрд руб.). ЦБ неоднократно подчеркивал, что эти страховки продавали недобросовестно: банки предлагали клиентам продукт как альтернативу вкладам с более высокой доходностью. Граждане разочаровались в продукте – почти 40% договоров ИСЖ, которые заключались на три года и завершились в I квартале 2021 г., показали доходность ниже 1%, говорил год назад заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. При этом 23% полисов показали нулевую доходность, а 52% полисов – доходность в интервале 0–5%.