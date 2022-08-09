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Финансы

Выплаты страховщиков жизни растут, а сборы падают

Тенденция может сохраниться и по итогам всего года, считают некоторые игроки
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Страховщики жизни в первом полугодии 2022 г. выплатили по полисам на 16,6% больше, чем за аналогичный период год назад, следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС): 164 млрд руб. против 140,6 млрд.

А вот сборы страховщиков падают: премии сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, с 250,9 млрд до 233,2 млрд руб. При этом по итогам I квартала снижение сборов было на 10%. «Это означает, что в кризисном для российской экономики II квартале граждане даже активнее, чем раньше, вкладывали свои средства в продукты страхования жизни», – прокомментировал президент ВСС Игорь Юргенс.

Рост показал только сегмент накопительного страхования жизни (НСЖ): премии выросли сразу на 72,7% – с 68,1 млрд до 117,7 млрд руб. Но выплаты по этому виду страхования росли быстрее – в 2 раза, достигнув 35,5 млрд руб.

Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) сократились на 48,7%, с 100,9 млрд до 51,7 млрд руб. Выплаты тоже упали (на 4,3%), но при этом оказались в два раза больше сборов: 104,6 млрд (годом ранее – 109,4 млрд руб.).

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Сборы по кредитному страхованию жизни заемщиков на фоне падения спроса на кредиты сократились на 27,6% – с 62,1 млрд до 45 млрд руб.

Причина роста выплат – истечение срока действия договоров страхования жизни, заключенных три года назад, когда страховщики жизни фиксировали рекордные продажи, объяснил вице-президент ВСС Дубровин. С учетом замедления темпов роста сборов по ИСЖ, а также в связи с окончанием срока действия договоров страхования, заключенных в 2018-2019 гг., объемы выплат к концу 2022 г. могут превысить объемы сборов, прогнозирует генеральный директор «РСХБ – Страхование жизни» Андрей Чуйко.

До 2019 г. драйвером роста страхования жизни было ИСЖ, доля которого превышала 60% рынка, но по итогам года страховые взносы всего рынка сократились впервые за последние десять лет (на 19,2% до 317,5 млрд руб.). ЦБ неоднократно подчеркивал, что эти страховки продавали недобросовестно: банки предлагали клиентам продукт как альтернативу вкладам с более высокой доходностью. Граждане разочаровались в продукте – почти 40% договоров ИСЖ, которые заключались на три года и завершились в I квартале 2021 г., показали доходность ниже 1%, говорил год назад заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. При этом 23% полисов показали нулевую доходность, а 52% полисов – доходность в интервале 0–5%.

Вопросы реализации продуктов ИСЖ, к которому также добавилось НСЖ, остаются доминирующими среди жалоб граждан на мисселинг, поступающих в Банк России: по итогам I квартала на них пришлось 53,8% жалоб.

В I квартале 2022 г. в сегменте ИСЖ началось падение – объемы взносов сократились почти на  треть, по НСЖ, напротив, произошел рост на 20%, отмечал в обзоре Банк России. ЦБ объяснял рост спроса на НСЖ продажами продуктов с фиксированной доходностью с более короткими сроками относительно классических программ (от трех месяцев до двух лет).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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