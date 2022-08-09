Компании разделят с банком риски блокировки долларов на своих счетах

Компании разделят с банком риски блокировки долларов на своих счетахНо ЦБ хочет стимулировать бизнес не держать средства и не брать кредиты в токсичных валютах
Подсанкционные банки смогут не исполнять свои обязательства перед клиентами в иностранной валюте только в том случае, если попали под ограничения после 8 августа, объяснил «Ведомостям» представитель ЦБ, комментируя новый указ президента. Документ дал подсанкционным банкам право с 8 августа не проводить операции в валюте недружественных стран, если это фактически невозможно из-за ограничений.
Но приостановлены могут быть только операции с новыми деньгами, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа, т. е. после 8 августа, следует из комментариев представителя ЦБ.
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