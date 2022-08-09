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Компании разделят с банком риски блокировки долларов на своих счетах

Но ЦБ хочет стимулировать бизнес не держать средства и не брать кредиты в токсичных валютах
Екатерина Литова Михаил Кузнецов
ЦБ намерен серьезно содействовать девалютизации банковских балансов, избавляя их от токсичных валют / Евгений Разумный / Ведомости

Подсанкционные банки смогут не исполнять свои обязательства перед клиентами в иностранной валюте только в том случае, если попали под ограничения после 8 августа, объяснил «Ведомостям» представитель ЦБ, комментируя новый указ президента. Документ дал подсанкционным банкам право с 8 августа не проводить операции в валюте недружественных стран, если это фактически невозможно из-за ограничений.

Но приостановлены могут быть только операции с новыми деньгами, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа, т. е. после 8 августа, следует из комментариев представителя ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных