Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Банки готовятся вернуть условия программ лояльности на докризисный уровень

После 31 августа перестанет действовать ограничение ЦБ на эквайринговую комиссию
Наталья Заруцкая
Эквайринговая комиссия – источник финансирования содержания платежной инфраструктуры, бесплатного выпуска карт, а также стимулирования граждан к использованию платежных карт / Андрей Гордеев / Ведомости

Крупные банки готовятся вернуть прежние условия своих программ лояльности после 31 августа – тогда истекает срок действия введенного Банком России ограничения на комиссии для компаний за прием карт. О намерении вернуть тарифы «Ведомостям» рассказали в Сбербанке, Росбанке и «Тинькофф банке».

В конце марта ЦБ для поддержки бизнеса ограничил 1%-м максимальный размер комиссии, которую компании, продающие социально значимые товары или предоставляющие такие услуги, платят банкам за возможность безналичной оплаты их товаров (эквайринг). До этого тарифы за эквайринг были на уровне 1,2–2,2%, эту комиссию магазин платит своему обслуживающему банку, а тот распределяет доли в пользу платежной системы и банка – эмитента карты. Кроме того, ЦБ установил размер межбанковской комиссии (интерчейндж) на уровне 0,7%. Ограничение действует с 18 апреля по 31 августа.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных