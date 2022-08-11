Банки готовятся вернуть условия программ лояльности на докризисный уровень

Банки готовятся вернуть условия программ лояльности на докризисный уровеньПосле 31 августа перестанет действовать ограничение ЦБ на эквайринговую комиссию
Крупные банки готовятся вернуть прежние условия своих программ лояльности после 31 августа – тогда истекает срок действия введенного Банком России ограничения на комиссии для компаний за прием карт. О намерении вернуть тарифы «Ведомостям» рассказали в Сбербанке, Росбанке и «Тинькофф банке».
В конце марта ЦБ для поддержки бизнеса ограничил 1%-м максимальный размер комиссии, которую компании, продающие социально значимые товары или предоставляющие такие услуги, платят банкам за возможность безналичной оплаты их товаров (эквайринг). До этого тарифы за эквайринг были на уровне 1,2–2,2%, эту комиссию магазин платит своему обслуживающему банку, а тот распределяет доли в пользу платежной системы и банка – эмитента карты. Кроме того, ЦБ установил размер межбанковской комиссии (интерчейндж) на уровне 0,7%. Ограничение действует с 18 апреля по 31 августа.