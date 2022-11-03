Оплата покупок через систему платежей ЦБ выросла в 1,7 раза

Оплата покупок через систему платежей ЦБ выросла в 1,7 разаСумма достигла 214 млрд рублей в III квартале, но переводы остаются основной функцией СБП
Граждане активно покупали товары и услуги (в интернете или точках продаж) через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ в III квартале — 22,3 млн пользователей сделали 112,1 млн покупок на 214 млрд руб. Это больше, чем за предыдущий квартал, на 65% по количеству и на 66% по объему, следует из отчета Банка России. В среднем один покупатель оплатил через систему 5 покупок, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 г.
Количество торговых точек, принимающих оплату через СБП, также продолжает расти: по сравнению с предыдущим кварталом их количество увеличилось на 25% и достигло 452 000. Для магазинов размер эквайринговой комиссии за оплату через СБП ниже, чем за прием карт в POS-терминалах, – там она может достигать 3%, а в системе ЦБ не превышает 0,7% от суммы платежа (для ряда категорий торговых точек – 0,4%). Более 90% предприятий, внедривших оплату через СБП, – малые и средние.
Всего в III квартале граждане совершили через СБП 839 млн операций на 3,9 трлн руб. – оба показателя выросли на 30% относительно предыдущего квартала. В сравнении с прошлым годом количество операций выросло в 3,6 раза, а сумма – в 2,8 раз. Количество пользователей выросло на 13% до 58,6 млн по сравнению со II кварталом. В среднем один пользователь совершил более 14 операций (во II квартале – 13), отмечает ЦБ.
Но покупка и оплата услуг занимает в общем объеме суммы операций небольшую долю – 5,5%. Переводы остаются основной функцией СБП – 54,7 млн граждан в III квартале совершили через систему 727 млн переводов на 3,66 трлн руб., что выше предыдущего квартала на 26% и 27% соответственно. В сравнении с 2021 г. количество выросло в 3 раза, сумма – почти в 2,7 раза. Средняя сумма перевода составила 5 000 руб.
Продолжает увеличиваться спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, от брокеров и проч.). Количество и сумма таких выплат в СБП по сравнению со II кварталом увеличились в 4 и 3 раза соответственно. По итогам III квартала почти 1 млн человек получили 1,9 млн выплат на сумму порядка 15,6 млрд руб.
Банк России продолжает расширять контуры применения своей системы – ее планируется интегрировать в браузерные версии платежных приложений банков, осуществлять с помощью СБП переводы между юрлицами, а также подключать организации из дружественных стран.
К октябрю 2023 г. все системно значимые кредитные организации (их 13) будут обязаны внедрить оплату по СБП в свои интернет-банки, следует из проекта указания регулятора. Но банки и без указания ЦБ уже начали внедрять оплату через СБП в свои браузерные версии. ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, «Тинькофф банк» и Промсвязьбанк (ПСБ) уже предоставляют эту возможность, писали «Ведомости».
Еще одно направление в развитии СБП – упрощение процедуры взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами через трансграничные переводы. ЦБ планирует запустить возможность переводов через СБП в Белоруссию до конца текущего года, говорила в мае директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Новыми направлениями могут стать Армения и Казахстан, писали «Известия».