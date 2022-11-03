Оплата покупок через систему платежей ЦБ выросла в 1,7 раза

Граждане активно покупали товары и услуги (в интернете или точках продаж) через Систему быстрых платежей (СБП) ЦБ в III квартале — 22,3 млн пользователей сделали 112,1 млн покупок на 214 млрд руб. Это больше, чем за предыдущий квартал, на 65% по количеству и на 66% по объему, следует из отчета Банка России. В среднем один покупатель оплатил через систему 5 покупок, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 г.