ЦБ хочет обязать банки открыть доступ к своему софту для других игроков

Что такое открытые API

Открытые API (application programming interfaces — англ.), или открытые программные интерфейсы – это, по сути, софт, программная среда, разработанная той или иной организацией, и опубликованная в развернутом виде, в формате кода, а не приложения для конечного пользователя. Таким образом сторонние разработчики могут интегрироваться с этой системой напрямую, что невозможно сделать, например, с приложением.

На финрынке Open API помогают банкам взаимодействовать друг с другом, с поставщиками финтех-сервисов, с корпоративными клиентами. Открытые банковские интерфейсы являются бесплатными и общедоступными интерфейсами прикладного программирования, они предоставляют разработчикам доступ к лицензионному приложению.