Минфин и ЦБ разработали программу долгосрочных сбережений граждан

Минфин и ЦБ разработали программу долгосрочных сбережений гражданУчастие в ней будет добровольным
Минфин и Банк России в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г. разработали программу долгосрочных сбережений граждан, сообщил представитель министерства.
По его словам, она позволит получать дополнительный доход после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии.
Долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г. – «Ведомости»).
Участие в программе будет добровольным. Она предусматривает:
- софинансирование уплачиваемых гражданами взносов государством, которое может составить до 36 000 руб. в год;
- возможность получения налогового вычета – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов в программу до 400 000 руб.;
- страхование внесенных государством средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн руб.
Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. У граждан будет возможность заключить договоры с несколькими операторами для диверсификации рисков. Контроль за инвестированием средств будет осуществлять ЦБ.
Участники программы в особых жизненных ситуациях смогут получить накопленные деньги в полном объеме.
Таким образом, граждане получают доступ к инструменту, позволяющему накопить дополнительные средства на будущее, — не только на пенсию, но и в случае наступления особых жизненных ситуаций, отметил представитель Минфина. При этом они получат необходимую защиту сохранности формируемых средств, а также дополнительную финансовую поддержку государства, добавил он.
Как заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, над изменениями в законодательство работа будет вестись в первой половине следующего года. Как ранее писали «Ведомости», Минфин до конца декабря собирался доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии.
Главным инструментом стимулирования накоплений должна была стать система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, говорил «Ведомостям» близкий к правительству источник.
В сентябре «Ведомости» писали, что Минфин предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан, такая мера вошла в совместную с Центробанком презентацию, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве в конце августа. Под приватизацией пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 г., с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами, пояснял тогда Аксаков. Такие сбережения образовались следующим образом: до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, – например, перевести в негосударственный пенсионный фонд.
Работа над новой системой пенсионных накоплений идет уже несколько лет. В конце октября 2019 г. Минфин опубликовал для общественного обсуждения законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который разрабатывался совместно с ЦБ. Главным отличием этой системы от предыдущей, замороженной правительством в 2014 г., стала необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях. Раньше платеж работодателя на пенсионное обеспечение делился на две части – 16% от фонда оплаты труда на выплату страховых пенсий (т. е. нынешним пенсионерам) и 6% – на накопления самого работника.