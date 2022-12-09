Газета
Финансы

Минфин и ЦБ разработали программу долгосрочных сбережений граждан

Участие в ней будет добровольным
Любовь Романова
Евгений Разумный / Ведомости

Минфин и Банк России в рамках стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 г. разработали программу долгосрочных сбережений граждан, сообщил представитель министерства.

По его словам, она позволит получать дополнительный доход после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии. 

Долгосрочные сбережения будут формироваться за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также сформированных средств граждан в накопительной части пенсии (заморожены с 2014 г. – «Ведомости»). 

Участие в программе будет добровольным. Она предусматривает:  

- софинансирование уплачиваемых гражданами взносов государством, которое может составить до 36 000 руб. в год;

- возможность получения налогового вычета – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов в программу до 400 000 руб.;

- страхование внесенных государством средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн руб.

Сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. У граждан будет возможность заключить договоры с несколькими операторами для диверсификации рисков. Контроль за инвестированием средств будет осуществлять ЦБ.  

Участники программы в особых жизненных ситуациях смогут получить накопленные деньги в полном объеме. 

Таким образом, граждане получают доступ к инструменту, позволяющему накопить дополнительные средства на будущее, — не только на пенсию, но и в случае наступления особых жизненных ситуаций, отметил представитель Минфина. При этом они получат необходимую защиту сохранности формируемых средств, а также дополнительную финансовую поддержку государства, добавил он.

Как заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, над изменениями в законодательство работа будет вестись в первой половине следующего года. Как ранее писали «Ведомости», Минфин до конца декабря собирался доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии.

Главным инструментом стимулирования накоплений должна была стать система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, говорил «Ведомостям» близкий к правительству источник. 

В сентябре «Ведомости» писали, что Минфин предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан, такая мера вошла в совместную с Центробанком презентацию, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве в конце августа. Под приватизацией пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 г., с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами, пояснял тогда Аксаков. Такие сбережения образовались следующим образом: до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, – например, перевести в негосударственный пенсионный фонд.

Работа над новой системой пенсионных накоплений идет уже несколько лет. В конце октября 2019 г. Минфин опубликовал для общественного обсуждения законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП), который разрабатывался совместно с ЦБ. Главным отличием этой системы от предыдущей, замороженной правительством в 2014 г., стала необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях. Раньше платеж работодателя на пенсионное обеспечение делился на две части – 16% от фонда оплаты труда на выплату страховых пенсий (т. е. нынешним пенсионерам) и 6% – на накопления самого работника.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных