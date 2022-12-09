Минфин и ЦБ разработали программу долгосрочных сбережений граждан

В сентябре «Ведомости» писали, что Минфин предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан, такая мера вошла в совместную с Центробанком презентацию, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве в конце августа. Под приватизацией пенсионных накоплений подразумевается передача в собственность граждан накоплений, сформированных по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 г., с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами, пояснял тогда Аксаков. Такие сбережения образовались следующим образом: до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, – например, перевести в негосударственный пенсионный фонд.