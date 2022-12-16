Госдума приняла закон о гарантировании пенсионных накоплений

Механизм будет работать по тому же принципу, который действует в отношении банковских вкладов. Участники смогут получить выплаты в двух случаях: если НПФ признан банкротом или его лицензия была аннулирована (при условии что процесс не был добровольным). Максимальный размер компенсации составит те же 1,4 млн руб., как и при потере депозита из-за банкротства банка.