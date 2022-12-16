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Госдума приняла закон о гарантировании пенсионных накоплений

Это только первый этап реформы рынка
Софья Шелудченко
На базе Агентства по страхованию вкладов будет создана система гарантирования собственных накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах / Евгений Разумный / Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования собственных накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Закон вступит в силу с 1 января 2023 г.

Механизм будет работать по тому же принципу, который действует в отношении банковских вкладов. Участники смогут получить выплаты в двух случаях: если НПФ признан банкротом или его лицензия была аннулирована (при условии что процесс не был добровольным). Максимальный размер компенсации составит те же 1,4 млн руб., как и при потере депозита из-за банкротства банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных