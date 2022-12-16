Госдума приняла закон о гарантировании пенсионных накоплений

Госдума приняла закон о гарантировании пенсионных накопленийЭто только первый этап реформы рынка
Госдума приняла в третьем чтении закон о создании на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования собственных накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Закон вступит в силу с 1 января 2023 г.
Механизм будет работать по тому же принципу, который действует в отношении банковских вкладов. Участники смогут получить выплаты в двух случаях: если НПФ признан банкротом или его лицензия была аннулирована (при условии что процесс не был добровольным). Максимальный размер компенсации составит те же 1,4 млн руб., как и при потере депозита из-за банкротства банка.
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