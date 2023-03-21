Чистая прибыль Росбанка в 2022 году снизилась на 75%

Весь прошлый год Росбанк целенаправленно избавлялся от долларов и евро на своем балансе, расширяя предложения в мягких валютах. По итогам 2022 г. две трети корпоративных расчетов по внешнеэкономической деятельности проводятся в рублях и одна треть – в юанях, отметила Воеводина. После попадания Росбанка под санкции он официально получил уведомление о приостановлении транзакционного соглашения, которое было с Societe Generale. В этой связи у банка нет никаких не выполненных взаимных обязательств или требований с французами, уточнила Воеводина.