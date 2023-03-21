Чистая прибыль Росбанка в 2022 году снизилась на 75%Это произошло на фоне роста отчислений в резервы в 8,5 раза
Чистая прибыль Росбанка по МСФО в прошлом году составила 4,9 млрд руб., сообщила в ходе пресс-конференции предправления банка Наталья Воеводина. Она сократилась на 75% по сравнению с 2021 г. (19,6 млрд руб.). Банк раскрыл в своем релизе отдельные показатели по МСФО.
В 2022 г. Росбанк показал рекордно высокий операционный доход, который прирос на 32% и составил 84,3 млрд руб. Показатель операционной эффективности (отношение операционных доходов к расходам) улучшился с 56% в 2021 г. до 52% в 2022 г. и был одним из лучших за последние несколько лет, отметила Воеводина.
Уровень рентабельности капитала, стоимость риска и чистую процентную маржу Воеводина не раскрыла.
Чистый процентный доход в 2022 г. составил 53,9 млрд руб. и вырос на 14% год к году. Это произошло на фоне высоких процентных ставок и прироста кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход достиг 13,4 млрд руб. (+4%). Основной доход сложился, по словам Воеводиной, из расчетно-кассового обслуживания, комиссий по валютно-обменным операциям, операций по картам и транзакционных комиссий.
Операционные расходы выросли на 22% до 43,6 млрд руб. Основными статьями расходов стали, помимо инвестиций в клиентские сервисы, импортозамещение и ребрендинг. Являясь частью Societe Generale, Росбанк пользовался зарубежными решениями, но выйдя из группы, ускоренно списал используемые системы и в течение всего года внедрял решения, которыми можно пользоваться без ограничений со стороны недружественных игроков. Выход из группы также повлек за собой ребрендинг: банк должен был отказаться от бренда Societe Generale.
Отчисления в резервы выросли за год в 8,5 раза до 32,5 млрд руб.
Розничный кредитный портфель увеличился на 3% до 593 млрд руб. Во второй половине 2022 г. Росбанк рос быстрее рынка, отмечает Воеводина. Главным драйвером стала ипотека с ростом портфеля на 10% за год.
Корпоративный кредитный портфель остался на уровне 2021 г. – 357 млрд руб. Банк был вынужден адаптировать собственные рисковые политики при общем сохранении консервативного подхода к кредитованию. Параллельно внутри портфеля происходили существенные изменения по структуре валюты. Но, по словам Воеводиной, качество кредитного портфеля было стабильным.
Средства граждан в Росбанке за год увеличились на 3% до 379 млрд руб., компаний — на 8% до 807 млрд руб.
Весь прошлый год Росбанк целенаправленно избавлялся от долларов и евро на своем балансе, расширяя предложения в мягких валютах. По итогам 2022 г. две трети корпоративных расчетов по внешнеэкономической деятельности проводятся в рублях и одна треть – в юанях, отметила Воеводина. После попадания Росбанка под санкции он официально получил уведомление о приостановлении транзакционного соглашения, которое было с Societe Generale. В этой связи у банка нет никаких не выполненных взаимных обязательств или требований с французами, уточнила Воеводина.
Глава Росбанка не раскрыла планы по прибыли на 2022 г., но к 2027 г. цель банка по эффективности возврата на капитал к концу стоит на уровне 16%, чистая прибыль – 45 млрд руб., а чистый операционный доход – 140 млрд руб.
До весны 2022 г. Росбанк принадлежал французской группе Societe Generale, но из-за санкций и спецоперации иностранная компания продала «Интерросу» Владимира Потанина свой финансовый бизнес в России, куда помимо Росбанка вошло «Росбанк страхование». «Интеррос» уже владел банком до продажи французам в 2000-х. После весенней сделки банк объявил о ребрендинге, оставив при себе название.
Санкции настигли Росбанк позднее, чем остальные системно значимые кредитные организации, – в декабре 2022 г. он попал в SDN-лист США, а в феврале этого года – под блокирующие ограничения Евросоюза.
Росбанк один из немногих попавших под санкции крупных банков, который раскрыл свои финансовые показатели за 2022 г. по МСФО, хотя ЦБ разрешил этого не делать. О результатах отчитались Сбербанк и «Тинькофф банк» (попал под санкции в феврале). Прибыль крупнейшего банка страны в 2022 г. упала в 4,6 раза до 270,5 млрд руб. Чистая прибыль группы «Тинькофф» сократилась за 2022 г. более чем втрое – с 63,37 млрд до 20,8 млрд руб.
Совкомбанк опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2022 г.: чистая прибыль банка снизилась в 3,2 раза до 14,2 млрд руб.
Финансовый результат всего банковского сектора упал в 12 раз в сравнении с 2021 г. до 203 млрд руб., оказавшись на семилетнем минимуме.