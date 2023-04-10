Участники платежного рынка попросили помочь с импортозамещением терминалов

Ingenico была одним из лидеров среди поставщиков терминального оборудования, но полностью продала свой бизнес и ушла из России еще в середине 2022 г., а в конце марта перестала осуществлять техподдержку действующих устройств, писали СМИ. По данным АБР, на долю терминалов Ingenico приходится порядка 50% всех работающих аппаратов на рынке, или около 2 млн шт. По предварительным оценкам, платежная отрасль потратит на вынужденную замену оборудования как минимум 40 млрд руб., указано в письме.