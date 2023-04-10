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Участники платежного рынка попросили помочь с импортозамещением терминалов

Банки оценили предстоящую замену оборудования в 40 млрд рублей
Наталья Заруцкая
Ingenico была одним из лидеров среди поставщиков терминального оборудования, но полностью продала свой бизнес и ушла из России еще в середине 2022 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация банков России (АБР) попросила Минпромторг выделить субсидии представителям платежной индустрии на импортозамещение POS-терминалов для приема карт французского производителя Ingenico, который ушел с российского рынка. Об этом говорится в письме АБР на имя директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова (есть у «Ведомостей»). Представитель ведомства подтвердил его получение.

Ingenico была одним из лидеров среди поставщиков терминального оборудования, но полностью продала свой бизнес и ушла из России еще в середине 2022 г., а в конце марта перестала осуществлять техподдержку действующих устройств, писали СМИ. По данным АБР, на долю терминалов Ingenico приходится порядка 50% всех работающих аппаратов на рынке, или около 2 млн шт. По предварительным оценкам, платежная отрасль потратит на вынужденную замену оборудования как минимум 40 млрд руб., указано в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных