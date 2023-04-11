Эксперты оценили перспективы сервисов оплаты частями в России

Такой способ можно считать новым типом транзакции, говорится в исследовании: в основе оплаты лежит банковская карта, поэтому он больше похож на отложенный платеж. К кредитам или займам классические BNPL-сервисы не относятся: у провайдеров нет взаимодействия с бюро кредитных историй, а при оформлении услуги не требуются паспортные данные и подтверждение доходов. У клиентов не растет закредитованность, отмечается в исследовании: долговая нагрузка россиян по BNPL-платежам в сравнении с кредитными выплатами составила всего 0,2%.