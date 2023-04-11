Эксперты оценили перспективы сервисов оплаты частями в России

Эксперты оценили перспективы сервисов оплаты частями в РоссииТранзакции могут занять 1,8% платежей в e-commerce к концу 2024 года
Рынок сервисов оплаты покупок частями, за рубежом известных как BNPL (Buy Now Pay Later – «купи сейчас – плати потом»), в России находится на начальном этапе развития – доля транзакций таким способом составила около 1% от всего объема e-commerce в 2022 г. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Frank RG (есть у «Ведомостей»).
На рынках, где BNPL как продукт присутствует более 5-7 лет, его доля в e-commerce может достигать 26%. В странах, где сервис не так популярен или начинает развиваться, доля колеблется в пределах 3-7%. Объем транзакций с помощью сервисов оплаты частями в мире к 2022 г. достиг $277 млрд, говорится в исследовании Frank RG.
Аналитики агентства прогнозируют, что к концу 2024 г. доля оплаты с помощью BNPL-сервисов в общем объеме e-commerce составит 1,8%. В перспективе 2-3 лет этот способ оплаты может стать дополнением традиционных инструментов финансирования покупок, особенно среди молодых поколений в определенных ценовых сегментах, отметила старший проектный руководитель Frank RG Анна Стогниенко. Рост до более значимого уровня от продаж в e-commerce, как правило, занимает около 5-7 лет, говорится в исследовании.
Как считали
Аналитики Frank RG проанализировали результаты пяти экспертных интервью провайдеров BNPL-услуг, четверо из которых предоставили данные для бенчмарк-исследования. Выводы также строились на онлайн-опросе 1130 потребителей этих услуг и изучении опыта развития рынка BNPL в 10 странах.
Не кредит
Способ оплаты товаров равными частями на российском рынке появился в 2021 г. Он позволяет оплачивать онлайн-покупки (некоторые работают в офлайн) равными частями в течение короткого периода, обычно до полутора месяцев. С карты клиента списывается первая часть оплаты в момент покупки (как правило, 25%), а следующие платежи проходят в течение нескольких недель.
Такой способ можно считать новым типом транзакции, говорится в исследовании: в основе оплаты лежит банковская карта, поэтому он больше похож на отложенный платеж. К кредитам или займам классические BNPL-сервисы не относятся: у провайдеров нет взаимодействия с бюро кредитных историй, а при оформлении услуги не требуются паспортные данные и подтверждение доходов. У клиентов не растет закредитованность, отмечается в исследовании: долговая нагрузка россиян по BNPL-платежам в сравнении с кредитными выплатами составила всего 0,2%.
BNPL-провайдеры действуют на рынке розничных товаров и услуг через партнеров – магазины и маркетплейсы, встраиваясь в клиентский путь в процессе покупки. Сейчас на российском рынке присутствуют порядка десяти сервисов, среди которых «Частями» (Совкомбанк), «Плати частями» (Сбербанк), «Долями» («Тинькофф»), «Сплит» («Яндекс»), «Ozon Рассрочка» и «Мокка», партнером которой в том числе является Lamoda. Но при этом сами провайдеры не являются кредитными организациями.
BNPL в России
Согласно опросу Frank RG, не так много потребителей в принципе знают о таком способе оплаты: только 6% респондентов пользовались BNPL-сервисами, при этом 60% из них готовы сделать это повторно. Среди тех, кто уже платил таким способом или планирует это сделать, преобладают средне и высокодоходные группы граждан.
Более половины покупок с оплатой частями совершаются в диапазоне 10 000 руб., в среднем граждане тратят 7 025 руб. В этом ценовом диапазоне BNPL-сервис конкурирует с оплатой собственными средствами с дебетовых карт, использованием кредитной карты, предоплаченных сертификатов, POS-кредитами (в точке продаж) и рассрочками со средним чеком покупки около 10 000 руб., отмечают аналитики Frank RG.
Как правило, пользователи оформляют BNPL ради интереса и из-за удобства самой модели покупки товара. 35% пользователей таких сервисов считают, что возможность оплаты частями помогает им в планировании бюджета и контроле расходов, отмечает старший проектный руководитель Frank RG Анастасия Кудрякова.
Самой популярной категорией оплаты частями является бытовая техника и электроника, говорится в исследовании: на эту категорию приходится 58% всех покупок. При этом BNPL-провайдеры указывают, что в таком сегменте высокая нагрузка на один платеж и ликвидность товара, что может привлекать в него недобросовестных пользователей сервисов. К подобной категории эксперты отнесли ювелирные изделия, хотя на них приходится только 6% покупок.
К другим популярных категориям для оплаты частями относятся мебель (24%), детские товары (20%), одежда и обувь (17%), а также траты на строительство и ремонт (15%). При этом эксперты считают, что большим потенциалом обладают категории образования и туризма, в частности авиабилеты, – сейчас на них приходится 6% и 2% соответственно.
Внимание ЦБ
С ростом значимости объемов оплаты с помощью BNPL-сервисов растет и внимание регулятора к данному рынку. Но только зарождающийся рынок требует аккуратного подхода в регулировании – пока в нем нет системно значимых рисков или остро стоящей проблемы, отмечает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. По его мнению, регулирование должно быть взвешенное и разделенное по секторам, причем не только по видам BNPL, но и по потребителям.
В приоритете должен быть учет специфики сегмента, а не стремление унификации регулирования, добавил Емелин.
В ноябре 2022 г. Банк России предложил сблизить законодательство о потребительском кредитовании и законодательство, регулирующее услуги рассрочки. В частности, регулятор планировал ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования и проч.
Эти подходы ЦБ продолжает обсуждать с участниками специально созданной рабочей группы — представителями банков и компаний, которые предоставляют услуги рассрочки. После их согласования со всеми заинтересованными сторонами регулятор планирует подготовить изменения в законодательство.