Банки через суд требуют у международных рейтинговых агентств вернуть деньги

Банки взыскивают с международного рейтингового агентства Fitch деньги за неоказанные услуги – в середине апреля такой иск к филиалу Fitch Ratings CIS Ltd. в российский арбитражный суд подал МТС-банк, а в конце 2022 г. его удалось выиграть Локо-банку, следует из судебной картотеки. В марте 2022 г. большая тройка международных рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и S&P Global Ratings приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации и введенных санкций. Позже они отозвали все свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям.