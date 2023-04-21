Банки через суд требуют у международных рейтинговых агентств вернуть деньги

Банки через суд требуют у международных рейтинговых агентств вернуть деньгиОни хотят вернуть уплаченный аванс за услуги, которые им в итоге не оказали
Банки взыскивают с международного рейтингового агентства Fitch деньги за неоказанные услуги – в середине апреля такой иск к филиалу Fitch Ratings CIS Ltd. в российский арбитражный суд подал МТС-банк, а в конце 2022 г. его удалось выиграть Локо-банку, следует из судебной картотеки. В марте 2022 г. большая тройка международных рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и S&P Global Ratings приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации и введенных санкций. Позже они отозвали все свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям.
Иск МТС-банка в Арбитражный суд Москвы связан с невыполнением обязательств со стороны Fitch по присвоению рейтингов за 2022 г., рассказал «Ведомостям» представитель банка. Кредитная организация требует вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны. Банк пытался решить вопрос в досудебном порядке, но попытки не увенчались успехом, поэтому он обратился в суд, пояснил представитель МТС-банка. Сумму требований он не назвал, сославшись на коммерческую тайну.