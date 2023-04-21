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Банки через суд требуют у международных рейтинговых агентств вернуть деньги

Они хотят вернуть уплаченный аванс за услуги, которые им в итоге не оказали
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
CEM OZDEL / Anadolu Agency via AFP

Банки взыскивают с международного рейтингового агентства Fitch деньги за неоказанные услуги – в середине апреля такой иск к филиалу Fitch Ratings CIS Ltd. в российский арбитражный суд подал МТС-банк, а в конце 2022 г. его удалось выиграть Локо-банку, следует из судебной картотеки. В марте 2022 г. большая тройка международных рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и S&P Global Ratings приостановили свою деятельность в России из-за спецоперации и введенных санкций. Позже они отозвали все свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям.

Иск МТС-банка в Арбитражный суд Москвы связан с невыполнением обязательств со стороны Fitch по присвоению рейтингов за 2022 г., рассказал «Ведомостям» представитель банка. Кредитная организация требует вернуть уплаченный аванс за услуги, которые по договору не были оказаны. Банк пытался решить вопрос в досудебном порядке, но попытки не увенчались успехом, поэтому он обратился в суд, пояснил представитель МТС-банка. Сумму требований он не назвал, сославшись на коммерческую тайну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных