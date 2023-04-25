Российские инвесторы жалуются в ЦБ на отсутствие выплат по белорусским евробондам

Российские инвесторы жалуются в ЦБ на отсутствие выплат по белорусским евробондамМинфин республики уже два месяца прорабатывает механизм выплат
Российские инвесторы уже почти два месяца ждут выплат по белорусским еврооблигациям – они пишут жалобы в Банк России и обратились напрямую в минфин республики. Инициативная группа держателей бумаг с погашением в феврале 2023 г. направила 24 апреля письмо министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил один из подписантов.
Белорусский минфин отчитался о погашении еврооблигаций на $800 млн 28 февраля, выплатив также по ним купон на $27,5 млн – все в пересчете на белорусские рубли. Помимо этого в конце февраля ведомство выплатило доходы еще по трем выпускам на $57,2 млн. Но до российских инвесторов выплаты не дошли – они держали бумаг на $500 млн, оценивал в начале марта «Коммерсантъ». Количество участников тематического Telegram-канала о ситуации с белорусскими бондами превышает 280 человек.