Российские инвесторы жалуются в ЦБ на отсутствие выплат по белорусским евробондам

Белорусский минфин отчитался о погашении еврооблигаций на $800 млн 28 февраля, выплатив также по ним купон на $27,5 млн – все в пересчете на белорусские рубли. Помимо этого в конце февраля ведомство выплатило доходы еще по трем выпускам на $57,2 млн. Но до российских инвесторов выплаты не дошли – они держали бумаг на $500 млн, оценивал в начале марта «Коммерсантъ». Количество участников тематического Telegram-канала о ситуации с белорусскими бондами превышает 280 человек.