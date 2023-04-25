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Российские инвесторы жалуются в ЦБ на отсутствие выплат по белорусским евробондам

Минфин республики уже два месяца прорабатывает механизм выплат
Софья Шелудченко Екатерина Литова
Банк России вместе с минфином Белоруссии проводят консультации по возможным механизмам исполнения обязательств перед российскими инвесторами / Vasily Fedosenko / Reuters

Российские инвесторы уже почти два месяца ждут выплат по белорусским еврооблигациям – они пишут жалобы в Банк России и обратились напрямую в минфин республики. Инициативная группа держателей бумаг с погашением в феврале 2023 г. направила 24 апреля письмо министру финансов Белоруссии Юрию Селиверстову. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил один из подписантов.

Белорусский минфин отчитался о погашении еврооблигаций на $800 млн 28 февраля, выплатив также по ним купон на $27,5 млн – все в пересчете на белорусские рубли. Помимо этого в конце февраля ведомство выплатило доходы еще по трем выпускам на $57,2 млн. Но до российских инвесторов выплаты не дошли – они держали бумаг на $500 млн, оценивал в начале марта «Коммерсантъ». Количество участников тематического Telegram-канала о ситуации с белорусскими бондами превышает 280 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных