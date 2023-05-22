Страховой бренд Allianz покинет Россию в течение трех месяцев

После начала спецоперации иностранные страховые и перестраховочные компании заявляли о сокращении бизнеса в России: среди них, помимо Allianz, – швейцарские Zurich и Swiss Re. Ганноверское перестраховочное общество также сообщило о приостановке андеррайтингового бизнеса. Третья по величине страховая компания в Европе Generali сообщила о прекращении работы в России в течение марта, а также заморозке своей доли в «Ингосстрахе», которая составляет почти 40%. Крупнейшие страховые брокеры Marsh и Aon приостановили бизнес в России, как и их конкурент Willis Towers Watson.