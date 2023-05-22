Страховой бренд Allianz покинет Россию в течение трех месяцев

Страховой бренд Allianz покинет Россию в течение трех месяцевНо вариант возвращения компании на рынок не исключен
Страховая компания Allianz перестанет существовать в России под собственным именем в течение трех месяцев. Об этом на встрече с журналистами 22 мая рассказал генеральный директор компаний «Альянс» и «Альянс жизнь», а также советник «Зетта страхования» Игорь Фатьянов.
17 мая немецкая страховая группа Allianz закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций (50,1%) российского бизнеса компании «Интерхолдинг», которой принадлежит ООО «Зетта страхование» (ранее – СК «Цюрих»). Продажа российского подразделения Allianz была согласована с материнской компанией еще 19 мая 2022 г., но согласование всех процессов с регулятором и другими структурами заняло почти год, добавил Фатьянов. «Альянс» и «Альянс жизнь» войдут в группу «Зетта страхование». Все действующие договоры продолжат действовать. Команды продолжат работать в обычном режиме, а команда «Зетта страхования» будет частично локализована в бывшем офисе Allianz, уточнил Фатьянов.
Иностранный альянс
Сделка прошла с дисконтом в соответствии с общими правилами, уточнил Фатьянов, не раскрыв абсолютных цифр. По правилам, продажа российского бизнеса иностранной компанией должна получить одобрение подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Для сделок установлены общие условия. Первое: «продавец» должен направить добровольный взнос в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы сделки. Второй пункт: актив должен продаваться с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, которая определяется в ходе независимой оценки.
Фатьянов не исключил, что Allianz может вернуться на российский рынок. Компания по-прежнему владеет пакетом в 49,9% акций в объединенной компании. Критериев и обязательных условий по возвращению немецкой страховой группы под прошлым брендом на рынок в рамках сделки не фиксировалось для обеих сторон, сообщил генеральный директор.
В мае прошлого года агентство Reuters сообщало, что финансовый директор Allianz Джулио Терцариол оценивает вероятность прекращения работы группы в России «как очень высокую». 13 мая Allianz назвала это заявление некорректным, уточнив, что пересматривает свой портфель в России и допускает разные сценарии развития событий.
Как пройдет ребрендинг
Объединенная компания изучит восприятие брендов и в вопросе ренейминга и ребрендинга будет отталкиваться от пожеланий клиентов – для этого будут проводиться опросы, сказал Фатьянов. «Практика показывает, что человек привыкает к определенному отношению к компании и к сервису: если уровень клиентского обслуживания сохраняется или растет, смена логотипа проходит максимально безболезненно», – добавил он.
Стратегическая цель группы – нарастить долю на рынке и войти в десятку крупнейших страховых групп, следует из материалов «Зетта страхования». Группа продолжит фокусироваться на наращивании портфеля в моторных видах страхования, ДМС и страховании имущества физлиц.
Суммарные сборы у компаний «Зетта страхования», «Альянса» и «Альянс жизни» по итогам 2022 г. составили 22,9 млрд руб. – это 14-е место среди страховых групп в рэнкинге по итогам года. На рынке страхования жизни «Альянс жизнь» занимала 9-ое место (10,2 млрд руб. премий), на рынке ДМС – 8-ое (8,5 млрд руб. премий).
После начала спецоперации иностранные страховые и перестраховочные компании заявляли о сокращении бизнеса в России: среди них, помимо Allianz, – швейцарские Zurich и Swiss Re. Ганноверское перестраховочное общество также сообщило о приостановке андеррайтингового бизнеса. Третья по величине страховая компания в Европе Generali сообщила о прекращении работы в России в течение марта, а также заморозке своей доли в «Ингосстрахе», которая составляет почти 40%. Крупнейшие страховые брокеры Marsh и Aon приостановили бизнес в России, как и их конкурент Willis Towers Watson.