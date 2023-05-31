Национальный перестраховщик договорился с рынком о смягчении условий

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; структура ЦБ), ставшая монополистом рынка в результате ухода западных компаний, решила смягчить условия страхования после существенного ужесточения в прошлом году, выяснили «Ведомости». РНПК долгое время вела переговоры с отраслью: за последние месяцы прошло минимум четыре встречи с участием предправления компании Наталии Карповой, директора департамента страхового рынка Банка России Ильи Смирнова и представителей страховщиков. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в крупных страховщиках и подтвердили в «Совкомбанк страховании», а также начальник управления перестрахования «Зетта страхования» Андрей Тверской. На совещаниях обсуждались различные компромиссы, говорят собеседники. Одно из ключевых послаблений, о котором удалось договориться, – это право для участников рынка передать риски на сумму до 10 млрд руб. другому страховщику без согласования с РНПК.