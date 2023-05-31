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Национальный перестраховщик договорился с рынком о смягчении условий

РНПК и страховые компании достигли компромисса после ухудшения отношений в прошлом году
Софья Шелудченко
РНПК, ставшая монополистом рынка в результате ухода западных компаний, решила смягчить условия страхования / Евгений Разумный / Ведомости

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; структура ЦБ), ставшая монополистом рынка в результате ухода западных компаний, решила смягчить условия страхования после существенного ужесточения в прошлом году, выяснили «Ведомости». РНПК долгое время вела переговоры с отраслью: за последние месяцы прошло минимум четыре встречи с участием предправления компании Наталии Карповой, директора департамента страхового рынка Банка России Ильи Смирнова и представителей страховщиков. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в крупных страховщиках и подтвердили в «Совкомбанк страховании», а также начальник управления перестрахования «Зетта страхования» Андрей Тверской. На совещаниях обсуждались различные компромиссы, говорят собеседники. Одно из ключевых послаблений, о котором удалось договориться, – это право для участников рынка передать риски на сумму до 10 млрд руб. другому страховщику без согласования с РНПК.

Представители ЦБ и РНПК не ответили на запросы «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных