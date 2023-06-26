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У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом

Проблема – в поиске контрагента и комплаенс-политике ОАЭ
Софья Шелудченко
Reuters

Московская биржа столкнулась с проблемой при запуске торгов валютной парой дирхам/рубль, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника в брокерах из топ-20 и один в крупной УК. Сейчас биржа ищет пути решения вопросы, говорят два других собеседника в брокерах из топ-10. По словам одного из них, запуск запланирован в ближайшие 2–3 месяца. Представитель Мосбиржи информацию не подтвердил и не опроверг, заявив, что площадка постоянно прорабатывает расширение торгуемых инструментов в соответствии с клиентским спросом.

О планах запустить торги дирхамом в течение 2023 г. говорил председатель правления площадки Юрий Денисов в декабре 2022 г. В апреле на срочном рынке Мосбиржи запущены торги фьючерсами на пару российский рубль / дирхам, один лот составляет 1000 единиц. Ценой исполнения установлен курс ЦБ за дирхам на день исполнения контракта, округленный до минимального шага (на 23 июня – 22,76 руб.). Среднедневной оборот по инструменту в июне уже приблизился к 500 млн руб., рассказал представитель Мосбиржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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