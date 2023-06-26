У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом

Московская биржа столкнулась с проблемой при запуске торгов валютной парой дирхам/рубль, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника в брокерах из топ-20 и один в крупной УК. Сейчас биржа ищет пути решения вопросы, говорят два других собеседника в брокерах из топ-10. По словам одного из них, запуск запланирован в ближайшие 2–3 месяца. Представитель Мосбиржи информацию не подтвердил и не опроверг, заявив, что площадка постоянно прорабатывает расширение торгуемых инструментов в соответствии с клиентским спросом.