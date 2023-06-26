У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамом

У Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхамомПроблема – в поиске контрагента и комплаенс-политике ОАЭ
Московская биржа столкнулась с проблемой при запуске торгов валютной парой дирхам/рубль, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника в брокерах из топ-20 и один в крупной УК. Сейчас биржа ищет пути решения вопросы, говорят два других собеседника в брокерах из топ-10. По словам одного из них, запуск запланирован в ближайшие 2–3 месяца. Представитель Мосбиржи информацию не подтвердил и не опроверг, заявив, что площадка постоянно прорабатывает расширение торгуемых инструментов в соответствии с клиентским спросом.
О планах запустить торги дирхамом в течение 2023 г. говорил председатель правления площадки Юрий Денисов в декабре 2022 г. В апреле на срочном рынке Мосбиржи запущены торги фьючерсами на пару российский рубль / дирхам, один лот составляет 1000 единиц. Ценой исполнения установлен курс ЦБ за дирхам на день исполнения контракта, округленный до минимального шага (на 23 июня – 22,76 руб.). Среднедневной оборот по инструменту в июне уже приблизился к 500 млн руб., рассказал представитель Мосбиржи.