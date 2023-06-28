Euroclear разблокировал большинство ОФЗ и евробондов

Возможно, Euroclear смог настроить и отладить систему проверки на «санкционность» держателей бумаг и постепенно вводит ее «в боевой режим», предполагает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Кроме того, клиринговой системе необходимо делать какие-то шаги для возобновления депозитарных действий в отношении российский клиентов, продолжает он. По сути, блокировки в отношении «неподсанкционных» лиц незаконны и не имеют оснований, есть только формально всеми принятые в текущий момент правила по территориальному признаку. Озвученные условия проверок подталкивают к выводу, что процесс не будет быстрым и будет связан с рутинной волокитой. Исходя из этого, не следует ожидать взрывных изменений торгов и оборотов, резюмирует Цыганов.