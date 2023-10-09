Население уже полгода избавляется от наличной иностранной валюты

Совокупные активы российских домохозяйств в валюте на 1 сентября 2023 г. достигли 22,2 трлн руб., или $230 млрд по курсу на отчетную дату, следует из расчетов «Ведомостей». В перечень активов входят наличная иностранная валюта, депозиты в российских и зарубежных банках, остатки на брокерских счетах, а также вложения в акции и облигации, номинированные в валюте. Валютизация всех финансовых активов домохозяйств вернулась к докризисному уровню – около 25%: т. е. четверть своих активов россияне устойчиво склонны хранить в валюте, хотя формы могут меняться, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. Доля наличных денег в рублях и иностранной валюте во всех активах граждан остается в среднем стабильной – на уровне около 26%, отмечает она. При этом доля валюты в общей массе наличных средств несколько выше средней, но ниже максимумов 2022 г. и составляет 36%, добавляет экономист.