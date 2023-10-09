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Население уже полгода избавляется от наличной иностранной валюты

Но валютизация финансовых активов домохозяйств вернулась к докризисному уровню
Наталья Заруцкая
Валютизация всех финансовых активов домохозяйств вернулась к докризисному уровню / Максим Стулов / Ведомости

Продажа наличной иностранной валюты гражданами стабильно превышает ее покупку уже полгода, следует из статистики ЦБ по финансовым активам и операциям домохозяйств. С марта по июнь чистые ежемесячные продажи колеблются в диапазоне 22,4–32 млрд руб. В июле они достигли годового максимума – 74 млрд руб., а в августе составили 33,3 млрд руб. В номинальном выражении объем валютной наличности у граждан растет с февраля – с 7,4 трлн руб. ($98,8 млрд по курсу ЦБ на 1 марта) почти до 9,2 трлн руб. на 1 сентября (около $95,5 млрд). Но это связано с тем, что ЦБ ее пересчитывает в рублях.

Совокупные активы российских домохозяйств в валюте на 1 сентября 2023 г. достигли 22,2 трлн руб., или $230 млрд по курсу на отчетную дату, следует из расчетов «Ведомостей». В перечень активов входят наличная иностранная валюта, депозиты в российских и зарубежных банках, остатки на брокерских счетах, а также вложения в акции и облигации, номинированные в валюте. Валютизация всех финансовых активов домохозяйств вернулась к докризисному уровню – около 25%: т. е. четверть своих активов россияне устойчиво склонны хранить в валюте, хотя формы могут меняться, говорит главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. Доля наличных денег в рублях и иностранной валюте во всех активах граждан остается в среднем стабильной – на уровне около 26%, отмечает она. При этом доля валюты в общей массе наличных средств несколько выше средней, но ниже максимумов 2022 г. и составляет 36%, добавляет экономист.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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