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ВТБ может до конца года представить анимированного голосового помощника

Название разработки отсылает к английскому слову tomorrow
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Развитие цифровых ассистентов, которые становятся «все более умными и нативными», в банке считают одним из драйверов цифровизации финтеха / Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ планирует до конца года представить голосового помощника с цифровым аватаром, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к ВТБ. По его словам, помощника назовут Тамарой, имя отсылает к технологиям завтрашнего дня: tomorrow – «завтра» по-английски. О планах банка знает и собеседник в одной из крупных интернет-компаний.

Тамара будет работать на базе уже работающего голосового ассистента ВТБ Лео, рассказал один из собеседников. Тамара может заменить Лео или у Лео появится свой аватар, говорит он. Стоимость разработки источник «Ведомостей» оценивает в 20 млн руб.

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