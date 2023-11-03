ВТБ может до конца года представить анимированного голосового помощника

ВТБ планирует до конца года представить голосового помощника с цифровым аватаром, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к ВТБ. По его словам, помощника назовут Тамарой, имя отсылает к технологиям завтрашнего дня: tomorrow – «завтра» по-английски. О планах банка знает и собеседник в одной из крупных интернет-компаний.