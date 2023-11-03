ВТБ может до конца года представить анимированного голосового помощника

ВТБ может до конца года представить анимированного голосового помощникаНазвание разработки отсылает к английскому слову tomorrow
ВТБ планирует до конца года представить голосового помощника с цифровым аватаром, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к ВТБ. По его словам, помощника назовут Тамарой, имя отсылает к технологиям завтрашнего дня: tomorrow – «завтра» по-английски. О планах банка знает и собеседник в одной из крупных интернет-компаний.
Тамара будет работать на базе уже работающего голосового ассистента ВТБ Лео, рассказал один из собеседников. Тамара может заменить Лео или у Лео появится свой аватар, говорит он. Стоимость разработки источник «Ведомостей» оценивает в 20 млн руб.
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