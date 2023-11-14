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Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк показали лучший результат с начала года

Для сектора III квартал может оказаться самым успешным в этом году – в четвертом динамика прибыли замедлится
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
III квартал стал лучшим по прибыли для банковского сектора в этом году / Максим Стулов / Ведомости

Сразу три крупных российских частных банка – Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Росбанк – отчитались 13 ноября об итогах работы за девять месяцев: у всех трех III квартал стал лучшим по прибыли в этом году. Первые два банка представили отчетность по российским стандартам бухучета, Росбанк – по международным.

«Тинькофф» получил в июле – сентябре 14,5 млрд руб. чистой прибыли – это в 2,6 раза больше значения предыдущего квартала. Альфа-банк заработал за прошедший квартал 33,8 млрд руб., а его финансовый результат вырос на 34,12%. Чистая прибыль Росбанка достигла 10,25 млрд руб., и, хотя она увеличилась в квартальном выражении не так сильно – на 1,8%, это также лучший результат для банка в этом году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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