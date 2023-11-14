Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк показали лучший результат с начала года

Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк показали лучший результат с начала годаДля сектора III квартал может оказаться самым успешным в этом году – в четвертом динамика прибыли замедлится
Сразу три крупных российских частных банка – Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Росбанк – отчитались 13 ноября об итогах работы за девять месяцев: у всех трех III квартал стал лучшим по прибыли в этом году. Первые два банка представили отчетность по российским стандартам бухучета, Росбанк – по международным.
«Тинькофф» получил в июле – сентябре 14,5 млрд руб. чистой прибыли – это в 2,6 раза больше значения предыдущего квартала. Альфа-банк заработал за прошедший квартал 33,8 млрд руб., а его финансовый результат вырос на 34,12%. Чистая прибыль Росбанка достигла 10,25 млрд руб., и, хотя она увеличилась в квартальном выражении не так сильно – на 1,8%, это также лучший результат для банка в этом году.
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