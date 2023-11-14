Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк показали лучший результат с начала года

«Тинькофф» получил в июле – сентябре 14,5 млрд руб. чистой прибыли – это в 2,6 раза больше значения предыдущего квартала. Альфа-банк заработал за прошедший квартал 33,8 млрд руб., а его финансовый результат вырос на 34,12%. Чистая прибыль Росбанка достигла 10,25 млрд руб., и, хотя она увеличилась в квартальном выражении не так сильно – на 1,8%, это также лучший результат для банка в этом году.