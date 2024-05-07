Выдачи кредитов наличными и ипотеки растут третий месяц подряд

В апреле россияне взяли почти 3,2 млн кредитов наличными на общую сумму 607,1 млрд руб. Несмотря на сокращение количества выдач на 4% относительно марта, рост общего объема кредитования на 2,2% произошел за счет увеличения среднего размера одной ссуды на 6% до 190 400 руб. Но относительно прироста сегмента в феврале и марте в апреле его темпы также сильно сократились: в последний месяц зимы объем выданных кредитов наличными увеличился на 27%, а в первый месяц весны – на 21%. При этом в годовой динамике количество выданных ссуд увеличилось на 17%, а объем – на 2%.