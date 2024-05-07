Выдачи кредитов наличными и ипотеки растут третий месяц подряд

Выдачи кредитов наличными и ипотеки растут третий месяц подрядНо темпы роста в апреле сильно замедлились
Объемы выданных россиянам ипотечных кредитов и кредитов наличными растут с февраля, в апреле рост по сравнению с мартом составил 4,2% и 2,2% соответственно: в прошлом месяце банки выдали ипотеку на общую сумму 460,2 млрд руб., а кредитов наличными – на 607,1 млрд руб. Это следует из предварительного экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.
В апреле граждане взяли 110 100 ссуд на покупку жилья, что на 7% больше показателей марта по количеству, при этом средний размер одной ссуды за месяц уменьшился на 2% и составил 4,18 млн руб.
В прошлом месяце темпы выдач ипотеки сильно упали в сравнении с ростом на 19% в феврале и на 34% в марте. Относительно аналогичного периода 2023 г. в апреле падение количества выданных ипотечных кредитов составило 29%, а объема – 19%, в марте годовые темпы снижения сегмента оказались на уровне 33%, а объема – 23%. Суммарные выдачи за январь – апрель 2024 г. снизились на 18,5% (1,5 трлн руб.) к аналогичному периоду 2023 г. (1,8 трлн руб.).
Сокращение выдач ипотеки в динамике год к году может быть связано с мерами Банка России по охлаждению рынка, а также с ростом ставок по рыночным программам, цитирует Frank RG в релизе старшего аналитика компании Ксению Матенкову.
Ранее Матенкова отмечала, что рост ипотечного кредитования может быть связан с желанием граждан взять кредит по льготной программе со сниженной ставкой, которая заканчивает свое действие в июле 2024 г. К тому же под конец прошлого года власти изменили часть параметров программ льготной ипотеки, например, первый взнос по кредиту под 8% вырос с 20 до 30%, а максимальный размер для всех регионов установили на уровне 6 млн руб., который ранее для Москвы и Санкт-Петербурга составлял 12 млн руб.
Также снизился размер субсидий банкам, которые теперь получают от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой плюс 1,5 п. п. сверху против 2,5 п. п. в самом начале программы. Средневзвешенная ставка по топ-20 банков на 3 мая по ипотеке на новостройки составляла 16,76%, на вторичное жилье – 16,95%, следует из данных Дом.РФ.
В апреле россияне взяли почти 3,2 млн кредитов наличными на общую сумму 607,1 млрд руб. Несмотря на сокращение количества выдач на 4% относительно марта, рост общего объема кредитования на 2,2% произошел за счет увеличения среднего размера одной ссуды на 6% до 190 400 руб. Но относительно прироста сегмента в феврале и марте в апреле его темпы также сильно сократились: в последний месяц зимы объем выданных кредитов наличными увеличился на 27%, а в первый месяц весны – на 21%. При этом в годовой динамике количество выданных ссуд увеличилось на 17%, а объем – на 2%.
Общий объем кредитования граждан по итогам апреля вырос на 12,54 млрд руб., или 0,96% относительно марта, и составил 1,311 трлн руб. В динамике год к году этот показатель увеличился на 0,31%.
Два сегмента кредитования показали снижение выдач в апреле. Выдачи автокредитов после роста два месяца подряд сократились в прошлом месяц на 6% по количеству и на 8% по объему относительно марта: всего граждане взяли в апреле 149 600 ссуд на машины на общую сумму 206,5 млрд руб. Средний чек автокредита за этот период сократился на 2% до 1,38 млн руб. Но в годовой динамике сегмент вырос на 83% в количественном выражении и на 89% в денежном.
Снижение выдач автокредитов в апреле Матенкова объясняет возможным исчерпанием спроса, связанного с ожиданием роста цен из-за повышения с 1 апреля 2024 г. утильсбора на транспортные средства из стран ЕАЭС.
В сегменте POS-кредитования (на местах) также отмечается сокращение сегмента относительно марта: количество выдач за месяц достигло 1,4 млн штук (-5%), а объем – 38 млрд руб. (-4%). При этом по отношению к апрелю 2023 г. эти показатели выше на 7,5% и 10% соответственно. В то же время средний размер POS-кредита в апреле вырос на 1% относительно месяца ранее и составил 26 600 руб.