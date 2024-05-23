Люксембург подтвердил получение требования Фридмана на $15,8 млрд

Люксембург подтвердил получение требования Фридмана на $15,8 млрдБизнесмен предложил Люксембургу мирно выплатить ему компенсации за заморозку активов
Правительство Люксембурга осведомлено о требовании бизнесмена Михаила Фридмана выплатить ему компенсацию за замороженные страной активы, сообщил «Ведомостям» представитель иностранного исполнительного органа. «Правительство Люксембурга осведомлено о требовании господина Фридмана», – сказал собеседник. В настоящее время ни одно судебное дело, связанное с этим вопросом, не рассматривается, подчеркнул он. Будучи членом Европейского союза, Люксембург применяет санкции ЕС, констатировал представитель правительства, от дальнейших комментариев отказавшись.
«Ведомости» направили запрос представителю Фридмана.
Фридман расценивает как незаконную экспроприацию заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения санкций ЕС и требует выплаты $15,8 млрд компенсации (1,4 трлн руб.) – во столько он примерно оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране, писали «Ведомости». В феврале он через представителей предложил Люксембургу начать мирные переговоры о выплате ему компенсации, а в случае отказа пригрозил обратиться с иском в международный арбитраж. Ответа на свое требование бизнесмен до сих пор не получил.
По мнению Фридмана, Люксембург, заморозив его активы, нарушил двусторонний инвестиционный договор 1989 г. между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом (и Россией как его правопреемницей) с другой. В договоре говорится следующее: капиталовложения инвесторов одной договаривающейся стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, национализированы и т. д., за исключением случаев, когда такие меры принимаются исходя из общественных интересов в соответствии с установленным законодательством порядком и не являются дискриминационными. Но эти меры должны сопровождаться выплатой возмещения, размер которого должен соответствовать реальной стоимости затронутых капиталовложений. Возмещение выплачивается инвесторам без задержки в свободно конвертируемой валюте и свободно переводится.
Достаточно широкая формулировка этого пункта договора может включать и косвенную экспроприацию, т. е. ситуации, когда собственник лишается возможности управлять, использовать или контролировать свои активы без перехода права собственности, говорила ранее «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Впрочем, у Люксембурга также есть доводы, чтобы обосновать правомерность своих действий: например, антироссийские санкции могут быть отнесены к мерам по поддержанию общественного порядка, которые исключены из режима защиты капиталовложений по договору, замечала Винокурова.
Необходимо при этом помнить, что суд ЕС недавно вынес решение в пользу Фридмана по вопросу оспаривания актов, на основании которых его первоначально внесли в санкционный список, – это может значительно сыграть в его пользу в инвестиционном споре, добавляла юрист фирмы «Томашевская и партнеры» Валерия Зибарева.
10 апреля 2024 г. суд ЕС отменил два из трех оснований для санкций в отношении Фридмана и Авена, действовавших с февраля 2022 г. по март 2023 г. (в январе 2024 г. меры были продлены на полгода), решение коснулось поддержки действий России и финансового содействия ее политике на Украине. Суд пришел к выводу, что не было достаточных доказательств того, что бизнесмены поддерживали российскую спецоперацию. Третий критерий – «ведущий бизнесмен» – не был предметом рассмотрения и может быть оспорен в рамках отдельных исков, поэтому санкции также продолжают действовать.
В соответствии с договором с СССР у властей Люксембурга есть полгода на ответ на требование Фридмана, после чего у того появится право передать спор на рассмотрение либо в комиссию ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), либо в Стокгольмский арбитраж.