Михаил Фридман требует от Люксембурга $15,8 млрд

Михаил Фридман требует от Люксембурга $15,8 млрдСпор связан с заморозкой активов бизнесмена, которую тот расценивает как экспроприацию
Бизнесмен Михаил Фридман через представителей предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, а в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с текстом уведомления, адвокаты Фридмана направили его люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили. Фридман расценивает как незаконную экспроприацию заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения санкций ЕС.
Фридман требует от Люксембурга выплаты $15,8 млрд компенсации (1,4 трлн руб.) – во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране, знают собеседники. Оценка примерная, подчеркивают они, поскольку из-за санкций у Фридмана нет возможности привлекать экспертов-оценщиков из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним какой-либо финансовой информацией.
«Ведомости» направили запрос в правительство Люксембурга. Представитель Фридмана не ответил на запрос «Ведомостей».