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Михаил Фридман требует от Люксембурга $15,8 млрд

Спор связан с заморозкой активов бизнесмена, которую тот расценивает как экспроприацию
Артем Кульша
Фридман требует от Люксембурга выплаты $15,8 млрд компенсации за свои замороженные активы/ Олег Яковлев / РБК / ТАСС

Бизнесмен Михаил Фридман через представителей предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, а в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с текстом уведомления, адвокаты Фридмана направили его люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили. Фридман расценивает как незаконную экспроприацию заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения санкций ЕС.

Фридман требует от Люксембурга выплаты $15,8 млрд компенсации (1,4 трлн руб.) – во столько он оценил общую стоимость своих замороженных активов в стране, знают собеседники. Оценка примерная, подчеркивают они, поскольку из-за санкций у Фридмана нет возможности привлекать экспертов-оценщиков из ЕС, а его люксембургским компаниям запрещено делиться с ним какой-либо финансовой информацией.

«Ведомости» направили запрос в правительство Люксембурга. Представитель Фридмана не ответил на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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