Михаил Фридман требует от Люксембурга $15,8 млрд

Бизнесмен Михаил Фридман через представителей предложил правительству Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, а в случае отказа он намерен обратиться с иском в международный арбитраж. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с текстом уведомления, адвокаты Фридмана направили его люксембургским властям еще в феврале, но ответа до сих пор не получили. Фридман расценивает как незаконную экспроприацию заморозку его активов Люксембургом в рамках исполнения санкций ЕС.